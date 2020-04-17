«هيئة محمد بن بطي» تقدم الرعاية الصحية لـ 5 آلاف موريتاني

أبوظبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، واستلهاماً من المبادرات الإنسانية للدولة التي نفذت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية حول العالم، واصلت «هيئة محمد بن بطي آل حامد» تقديم الرعاية الصحية والعلاجية لأكثر من 5 آلاف شخص في منطقة «اينشيري وآدرار» في شمال الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقال معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد: «إن برنامج المساعدات الطبية إلى موريتانيا ينفذ استلهاماً من التوجيهات والمبادرات الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي شملت مختلف دول العالم، ولبت احتياجاتها في مختلف القطاعات الحيوية وخصوصاً الطبية، بالإضافة إلى جهود سموه في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» والتصدي للوباء لمساعدة ومساندة مختلف دول العالم، والتي ترسخ منهج وقيم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه». وأكد معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، أن المبادرة نفذت مشروعاً طبياً في موريتانيا منذ نحو 6 أشهر، ويستمر العطاء والرعاية لهذه المناطق في جمهورية موريتانيا الشقيقة خلال هذه الأثناء لتعزيز جهود الجهات الصحية والمعنية هناك لمواجهة مخاطر فيروس «كورونا» بكافة السبل.

وبدأت الهيئة برنامجها الطبي في يناير الماضي بالعمل على إنشاء مستشفى أكجوجت، وقدمت بعثتها الصحية استشارات طبية مجانية ووزعت أدوية وعلاجات استوردتها من شركات عالمية معروفة، وغطت الخدمات الطبية مختلف الفئات العمرية، كما قامت البعثة الطبية التابعة للهيئة بتقديم خدماتها لسكان «عين أهل الطايع» و«يغرف بآدرار» و«العصماء» و«بنشاب» في منطقة «إينشيري» الموريتانية. وتنوعت العلاجات المقدمة بمتابعة من الشيخ سيف بن محمد آل حامد ودعم من معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ما بين المضادات الحيوية وعلاجات الجهاز التنفسي وعلاجات الجهاز الهضمي وعلاجات للأمراض الجلدية وأمراض العيون والحساسية وأمراض العظام والعضلات، وكذلك الفم والأسنان والصداع، كما قدمت البعثة حقائب للإسعافات الأولية للمؤسسات الحكومية والمدارس والمساجد. وتعكف «هيئة محمد بن بطي آل حامد» حالياً على إنشاء مستشفى بكافة أقسامه لمنطقة إكجوجت والذي سيخدم شريحة واسعة من الشعب الموريتاني الشقيق.