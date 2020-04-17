«ميرك علينا» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) تدشن جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى وجمعية الشارقة التعاونية، غداً مبادرة لجمع تبرعات عينية من المواد الغذائية، لدعم مشروع السلة الغذائية الذي تقوم الجمعية بتنفيذه وتوزيعه على الأسر المتأثرة من الأزمة الراهنة، تحت شعار «خليك في بيتك وميرك علينا».

ودعا عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء إلى دعم المبادرة.

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