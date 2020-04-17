«الأزرق » يليق بكم

اللون الأزرق يكسو جسر الشيخ زايد ومبنى بلدية أبوظبي، أمس، تقديراً للجهود المبذولة، ودعماً لكافة الفرق المشاركة في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ( الاتحاد)

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