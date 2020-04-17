جمعة النعيمي (أبوظبي) أكد المقدم الدكتور مسلم محمد الجنيبي نائب مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بشرطة أبوظبي، أنه تم تحذير السائقين من خطورة رمي الكمامات والقفازات بعد استخدامها على الطرق العامة أو المواقف الخاصة بالمركبات، حيث يعد ذلك التصرف مخالفا للقوانين، حيث تم التشديد عليه وخاصة خلال هذه الأيام كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن المختصين يرون أن القفازات قد تكون ملوثة ومن خلال رميها يمكن أن تعرض الأشخاص الآخرين لمن لمسها منهم للخطر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحذير من رمي الكمامات والقفازات في الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.