مجاناً.. عيادات لإجراء فحص كورونا للعمالة الوافدة

أبوظبي (وام) أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، توفير عيادات مجهزة في منطقة مصفح لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد مجاناً، وذلك ضمن جهود حكومة أبوظبي لتعزيز التدابير الوقائية لحماية صحة وسلامة العمالة الوافدة ومحاربة الفيروس.

وأهابت الدائرة في تعميم لها بكل من تظهر عليه أعراض المرض كالسعال وارتفاع الحرارة وصعوبة التنفس لا سيما من يزيد عمره على 50 عاماً، التوجه إلى العيادات المخصصة للحصول على الفحص والعلاج المجاني، مؤكدة أن هذه الخدمة المجانية متاحة للجميع بمن فيهم المخالفون لأنظمة الإقامة.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من الإجراءات الاحترازية لتوفير أقصى درجات الوقاية والحماية لجميع أطياف المجتمع، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية الكافية والوقوف على سلامتهم وصحتهم والتأكد من خلوهم من المرض.

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