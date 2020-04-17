«مكافحة المخدرات» يناقش التصدي لأساليب التهريب

دبي (الاتحاد) ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، اجتماعا عقد صباح أمس بتقنية الاتصال عن بُعد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في اتخاذ أفضل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. ووجه معاليه فرق العمل ورجال مكافحة المخدرات، بضرورة التصدي للأنماط الإجرامية المتوقعة، في ظل الإجراءات الاحترازية من «كورونا».

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