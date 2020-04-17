13 آلية إطفاء متطورة لـ«مدني الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) زودت حكومة الشارقة، الإدارة العامة للدفاع المدني بالإمارة بـ 13 آلية إطفاء متطورة، وذلك لرفع الكفاءة والأداء في الإدارة وفق المؤشرات والخطط التشغيلية حالياً.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالإمارة أنها تسلمت 6 سيارات إطفاء وأن الجزء الآخر سيتم استلامه خلال العام الجاري، وأن السيارات الجديدة تتمتع بتجهيزات وفق أحدث مقاييس العمل التخصصي من حيث الكفاءة في مكافحة الحرائق، حيث تم تزويدها بأفضل المعدات والأجهزة اللازمة للتعامل مع كافة الأحداث، الأمر الذي سيعزز من عمل رجال الإطفاء في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ والتعامل مع المواد الخطرة.

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