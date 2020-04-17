عقب جائحة «كورونا».. خطة شاملة لتنشيط السياحة في دبي

تحرير الأمير (دبي)

كشف اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن خطة شاملة للنهوض بالسياحة مجدداً في الإمارة عقب الانتهاء من جائحة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، موضحاً وجود تواصل مع دائرة السياحة في دبي والشركات العاملة في هذا القطاع، إضافة إلى شركات الطيران، لرسم خطط مستقبلية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن الإدارة ارتأت وداع كافة العائدين إلى أوطانهم بعبارة «رافقتكم السلامة..إلى لقاء قريب» وقد تركت هذه اللفتة أثراً طيباً وصدى كبيراً لدى الجميع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني الذي نظمه مكتب دبي الإعلامي عن بعد بمشاركة رؤساء تحرير الصحف المحلية، وبث عبر شاشة تلفزيون دبي، من أجل استعراض آخر المستجدات والجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»، وفي ما يخص الموظفين الذي فقدوا وظائفهم بسبب كورونا، أفاد اللواء المري أنه سيتم تقديم تسهيلات لجميع الفئات من خلال تسهيل عملية نقل الإقامات، سواء كانت داخل الإمارة أو من إمارات أخرى، مؤكداً عدم وجود أية عراقيل في هذه المسألة.



وعن الإجراءات الاحترازية للعمال في الثكنات العمالية وأماكن وجودهم، أكد اللواء المري أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي تعمل جنباً إلى جنب مع أصحاب كبريات الشركات العاملة في الإمارة، وجميع الجهات والدوائر المشاركة من أجل وضع خطط ذكية لضمان حياة كريمة للعمال، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتوعوية كافة لحمايتهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن اللجنة حريصة على توفير احتياجات العمال سواء في أزمة كورونا أو في جميع الظروف الاعتيادية.

وبدوره كشف الدكتور عامر الشريف رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا خلال المؤتمر الصحفي عن خطة توسعية لنطاق الفحص وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات من أجل احتواء تفشي المرض، وذلك لفحص العائدين من السفر والمخالطين وأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضاً أولئك الذين لديهم أعراض الإصابة بالمرض، بتعاون وثيق بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية، الحكومية والخاصة، وشركات الأدوية، ومزودي الأجهزة الطبية، معرباً عن شكره لتجاوب القطاع الخاص الذي وصفه بالنشط وله مساهمات مميزة في القطاع الصحي، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن قائمة المستشفيات الخاصة المشاركة مع القطاع العام في محاربة كورونا.

ووجه الشريف رسالة إلى الجميع بعدم التخوف من الفحص، مناشداً من يشعر بأعراض تتشابه مع أعراض الفيروس بأن يتوجه فوراً إلى المستشفيات والعيادات المتخصصة، إذ توجد إجراءات عزل وضوابط ضمن معايير عالمية تضمن سلامة الجميع.



وبشأن الجهود المبذولة لصالح فئة العمال في «الثكنات العمالية» أفاد أنها جهود تكاملية، حيث أجري مسح ميداني، تلاه توفير عيادات خاصة بهم، وانتقال فرق طبية خاصة في مواقعهم ومقار تجمعاتهم والعمل على عزلهم في حال تبين وجود إصابات عبر توفير خطط علاجية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ساهمت بتقليل عدد الحالات وبعدم انتشار الوباء.

وبشأن تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بفيروس كورونا المستجد في كشفٍ طبيّ اعتبر هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، أفاد أنه تم تسجيل هذا التسلسل للفيروس بنجاح من مريض في دبي من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، مؤكداً أن هذا النجاح هو عمل مشترك من جهات عدة.

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تسهيلات

ورداً على استفسار من رئيس تحرير جريدة الاتحاد، حمد الكعبي، بخصوص التسهيلات للراغبين في مغادرة أرض الدولة ومدى تعاون حكومات تلك الدول، أكد أن هناك منظومة عمل عبر تنسيق الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة تتضمن مطارات دبي وهيئة الصحة وشركات الطيران مثل طيران الإمارات وفلاي دبي، من أجل إتمام المهمة بنجاح فضلاً عن توفير جميع مستلزمات الحماية مثل الكمامات والقفازات للعاملين وللمسافرين.



وأشار اللواء المري إلى اتخاذ حزمة إجراءات مشددة في هذه الفترة لمنع تسلل الوباء عبر المنافذ الحدودية سواء البحرية أو الجوية أو البرية، حيث تتمتع جميعها بإجراءات وقائية بالتعاون مع الصحة ممثلة في إجراء فحوصات دقيقة من الفرق الطبية لكافة القادمين إلى الإمارة والعاملين بها، لضمان سلامتهم وسلامة الجميع على مدار الساعة.

تعديلات على تصاريح الخروج خلال «التعقيم» بدبي

أجرت القيادة العامة لشرطة دبي تعديلات على تصاريح الخروج من المنزل خلال فترة تقييد الحركة المرورية للأفراد والمركبات على مدار 24 ساعة من أجل عملية التعقيم الوطني، تتضمن الحصول على تصريح واحد فقط كل ثلاثة أيام لشراء احتياجات المنزل الضرورية من مأكل ومشرب وغيره من المتجر وأيضاً لشراء الأدوية من الصيدلية فيما كان النظام السابق يتيح إمكانية الخروج يومياً مرة أو أكثر، وجاء هذا التعديل بهدف تعزيز البقاء في المنازل وتقنين عمليات الخروج المتكررة حفاظاً على سلامة الجميع في ظل انتشار فيروس كورونا. ووفق التحديث الجديد الذي شهده موقع التصاريح: «https://dxbpermit.gov.ae/home» فيمكن لأفراد المجتمع الحصول على تصريح كل 5 أيام من أجل عملية سحب نقود من الصراف الآلي، حيث إن النظام يطلب من مستخدم الموقع ذكر سبب طلب تصريح الخروج سواء كان عملاً أو طلباً شخصياً، وعند الضغط على الخيار المطلوب سوف يطلب منه تحديد واحد من ثلاثة أسباب إما شراء المستلزمات الغذائية والطبية، أو الخروج لحالة طارئة أو سحب مبالغ نقدية من أجهزة الصراف الآلي، أما في ما يتعلق بسحب الأموال أو شراء المستلزمات الغذائية فيتلقى الراغب في الحصول على التصريح تنبيهاً في الخطوة التالية بأنه لن يحصل على تصريح مماثل قبل مرور ثلاثة أيام. وناشدت شرطة دبي الجمهور بضرورة التبضع بكمية كافية كي لا يضطر الشخص للخروج مجدداً لأن الهدف من إجراءات تقييد الحركة، هو ضمان سلامتهم، وتقليل فرص انتشار الوباء، وتسهيل وتسريع عمليات التعقيم الوطني.