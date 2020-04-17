«شرطة الشارقة»: تسكين العمال بالقرب من مواقع العمل

أحمد مرسي ( الشارقة )

دعا اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أصحاب الشركات بنقل العمالة التابعة لهم لمساكن تكون قريبة من مواقع العمل، وخاصة في ظل الظروف الحالية ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، وعدم تفشيه.

وقال إن على الجميع أن يدرك حجم المسؤولية الملقاة عليهم في ضرورة الالتزام بشروط الأمن والسلامة والصالح العام والالتزام بالإجراءات والقرارات المحددة من قبل الجهات المختصة في التصدي للوباء.

وأضاف أن الجهات المعنية في الإمارة أصدرت قرارها الأيام الماضية بمنع انتقال العمال من وإلى الإمارة، وهو ما يستدعي من الشركات التعاون في الأمر، وبالتالي توفير سكن لعمالهم يكون قريبا من مواقع العمل التابعة لها، مشيراً إلى أن إحدى الشركات الكبرى قد التزمت بهذا القرار وتقوم حالياً بتوفير سكن لعمالها المقيمين في الفجيرة، تمهيداً لنقلهم للشارقة لإنجاز الأعمال الموكلة لها، على أن يتم النقل خلال أيام قليلة.

وذكر الشامسي أنه لابد من المساعدة في تنفيذ مثل هذه القرارات وتفهم الوضع الحالي والتجاوب مع الأمر، لما فيه من الصالح العام لهم وللمجتمع بصورة عامة، وبالتالي دراسة الأمر للوقوف على أسباب انتشار الفيروس ودراسة الوضع الحالي، وتحليله، واتخاذ الإجراءات على ضوء النتائج التي ستظهر.

وأفاد أنه على أتم الاستعداد للتواصل مع أصحاب الشركات والأشخاص والاستماع إليهم ووضع الحلول بشكل متعاون لما فيه من الصالح العام.

وأكد أن الفرق الأمنية الميدانية موجودة في كافة أرجاء الإمارة، وأنه لا تهاون مع المستهترين أو الأشخاص غير الملتزمين بفترات التعقيم من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، داعياً الجمهور للتواصل مع القيادة للإبلاغ عن ملاحظاتهم، وكذلك الإبلاغ عن الباعة الجائلين والمتسولين وعدم التجاوب معهم ، كونهم أشخاصا من الممكن أن يكونوا ناقلين للأمراض.

ونوه إلى أن الفترة الحالية والظرف الذي يمر به العالم أفرز بعض السلوكيات السلبية ومن بينها ظهور الباعة الجائلين والمتسولين، وأن هذه الإفرازات نتوقعها وخاصة في ظل توقف حركة الطيران بين الدول، مطالباً الجميع بعدم التعاون والتجاوب معهم وعدم تشجيعهم على ممارسة التسول، وخاصة أن هناك العديد من الجهات وأصحاب الشأن يقدمون المساعدات والدعم لكل من يستحق وبصورة آدمية تليق بمكانة البلاد.