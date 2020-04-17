مديرو شركات: الإمارات سباقة في حماية صحة العمال

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد عدد من مديري الشركات أن دولة الإمارات سباقة في حماية صحة وسلامة العمال، وتوفير البيئة التي تكفل لكل منهم أداء عمله بسلامة، وأن حكومة دولة الإمارات والجهات الرسمية اتخذت إجراءات احترازية سليمة، وكانت الاستجابة سريعة أسهمت بالفعل في حماية صحة العمال وسلامتهم، وكذلك مصالح الشركات، لاسيما في الظروف الراهنة عالمياً بسبب انتشار فيروس «كوفيد 19».

وقال فيليب بجييون مدير كارفور الإمارات: «إن صحة وسلامة زملائنا وعملائنا تبقى على رأس أولوياتنا، وقد أجرينا ورش تدريب توعوية لجميع الزملاء، كي يتمكنوا من تحديد أي أعراض تتطلب رعاية طبية والإبلاغ عنها، ولضمان سلامة كافة زملائنا، نجري فحوصاً دورية لأي أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس أو الإنفلونزا، كما نتأكد بشكل دوري من أن زملائنا الذين يتعاملون مع الأطعمة، أو العاملين على صناديق الدفع، في حالة صحية وبدنية ممتازة للعمل، وأنهم يتبعون الإجراءات الخاصة بسلامة الغذاء».

وأضاف: «وكإجراء وقائي إضافي، نتحقق من درجة حرارة جميع زملائنا يومياً عند وصولهم إلى العمل، إضافة إلى ذلك، يتم تنظيف المستودعات الخاصة بفريق العمل وجميع المرافق كل ساعتين، ومن خلال الوضع الحالي، يعمل فقط جزء من زملائنا في كارفور الإمارات من المنزل، ولدى كارفور حوالي 10 آلاف موظف، يعمل معظمهم داخل المتاجر والمستودعات لخدمة العملاء بشكل يومي».

وقال بجييون: «إننا فخورون جداً بزملائنا الذين يزودون المجتمع بالحاجيات اليومية الضرورية خلال هذه الأوقات العصيبة، وفخورون بفريقنا الموهوب الذي يدير أعمالنا في هذه الفترة، سواءً كانوا على الأرض في المتاجر، أو من منازلهم لضمان استمرار توريد البضائع وإدارة الشحنات المختلفة».

وأكد أن العمالة جزء أساسي من المجتمع الإماراتي، وحافظت كارفور على استقرار وظائف العاملين لديها في الوضع الحالي، كما قامت شركة «ماجد الفطيم»، التي تدير علامة «كارفور» في الإمارات والمنطقة، بإعادة توزيع أكثر من 1000 موظف من وحدات الأعمال الأخرى ليساعدوا في تلبية الطلبيات المتزايدة بشكل كبير، سواء عبر «الإنترنت» أو في المتاجر، ونحن فخورون للغاية لقدرتنا على الحفاظ على وظائف زملائنا في الشركة أثناء هذه الفترة العصيبة، أما بالنسبة لنظام الإجازات المبكرة، فلم يجري تطبيق هذا النظام على أغلبية زملائنا في كارفور، كون المجتمع بأمس الحاجة لخدماتهم في الوقت الراهن.

خطوات استباقية

وقال المهندس أحمد أبو اليزيد مدير عام شركة لابوتيل: «نشيد بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في طريقة التعامل مع فيروس (كورونا المستجد) بخطوات سريعة واستباقية بهدف احتواء الموقف والحد من انتشار الفيروس بقدر الإمكان، فضلاً عن جهود نشر الوعي اللازم بين العمال وتوفير الكمامات والمعقمات وعمل برامج توعوية بلغات مختلفة بأهم الأساليب الوقائية ضد الفيروس».

وأكد أبو اليزيد، أن قيام الدولة بتقليص أعداد العمال في وسائل النقل إلى أقل من 30% بحد أقصي وتفعيل العمل عن بُعد لبعض الوظائف الإدارية له أثر كبير في الحد من التجمعات وانتشار المرض.

كما أشاد بتوسيع نطاق الفحوص الطبية والتدابير الوقائية لحصر أعداد المصابين والحد من انتشار المرض، بالإضافة إلى التنسيق الدوري والذي كان له أثر واضح لدى العمال وشعورهم بالأمان لأنهم داخل دولة تحافظ على كل فرد يعيش على أرضها دون تفرقة بين مواطن ومقيم.

الخدمات الرقمية

قال أديب أحمد العضو المنتدب بمجموعة اللولو: «حكومة دولة الإمارات دوماً تهدف إلى حماية صحة العمال وإرساء سبل توفير الرفاه في العيش لجميع من يعيش على أرضها خلال هذه الفترة من أزمة فيروس (كوفيد 19)، والعمل على الحد من انتشاره».

وأضاف، أن الخطوات المبكرة التي اتخذتها دولة الإمارات لوقف انتشار هذا الفيروس إلى جانب تنفيذ تدابير وقائية متطورة واتباع نهج سريع لدعم مختلف القطاعات من خلال الخدمات الرقمية أينما كان ذلك، من الجهود الجديرة بالثناء والتقدير، مشيراً إلى أنه لا يسعنا إلا توجيه التحية لحكومة دولة الإمارات على دورها الاستباقي الذي يجعلها دائماً في الريادة. رصدت «الاتحاد» عدداً من المدن العمالية في أبوظبي والتي قامت إداراتها باتخاذ إجراءات عدة صارمة في شأن حماية العمالة في سوق العمل من الإصابة بفيروس «كوفيد 19»، وذلك من خلال توفير بوابات تعقيم على مداخل المدن العمالية وورش تدريب للعمالة لسبل الوقاية والفحوص الطبية، فضلاً عن العمل عن بُعد لبعض الوظائف التي يمكن لأصحابها القيام بذلك. وقامت إدارات المدن العمالية بتكثيف التعقيم على مدار الساعة للمرافق والمباني والقاعات التي يرتادها العمال لتناول الوجبات، إضافة إلى تدعيم العيادات وتوفير غرف للعزل الصحي. وتقديم مطويات بإرشادات صحية بلغات مختلفة مثل العربي والهندي والأوردو والإنجليزي لتعريف العمال بالطرق التي يجب أن يتبعوها للوقاية، مثل غسل اليدين بالماء والصابون بالشكل السليم الذي يقتل الفيروسات ويطهر اليدين.