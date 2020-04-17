مخالفة 10 منشآت في دبا الفجيرة

دبا الفجيرة (الاتحاد)

خالفت بلدية دبا الفجيرة 10 منشآت بينها 4 لم تلتزم بتعليمات الحظر أثناء فترة برنامج التعقيم الوطني من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، على أن يتم عمل فقط المنشآت المصرح لها وهي (البقالات والسوبر ماركت والصيدليات) وذلك لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية للمجتمع منها (الغذائية والصحية)، ويأتي ذلك في إطار التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19) ومن أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

كما خالفت البلدية 6 منشآت لعدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات والقفازات وضرورة التعقيم المستمر، بالإضافة إلى إنذار سوبر ماركت بضرورة وضع ملصقات الأسعار على المعقمات، إلى جانب إغلاق سوبرماركت لعدم التزامها بالشروط الصحية ولعدم وجود بطاقة صحية للعامل.

وشدد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة على ضرورة التزام جميع المنشآت المعنية التقيد والالتزام بالإجراءات التي تفرضها البلدية، التي قال إنها (البلدية) لن تتهاون مع أي منشأة لاتلتزم بالقوانين والاشتراطات الصحية وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة.

وأكد على ضرورة اتباع الارشادات الصحة العامة لتجنب أية مخالفات تصدر بحق المخالف، وذلك في إطار حرص البلدية على توافر أفضل المنتجات والسلع في مختلف أسواق المدينة ، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك التي تعتبر من أولويات البلدية.

وتناشد البلدية جمهورها المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشآت من عدم الالتزام من خلال التواصل على مكتب الطوارئ.