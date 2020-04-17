17418 زيارة تفتيشية لـ«أبوظبي للسلامة الغذائية»

الظفرة (الاتحاد) نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 17418 زيارة تفتيشية على مستوى الإمارة في المنشآت الغذائية بأبوظبي والعين والظفرة خلال الفترة من 28 مارس الماضي وحتى 8 أبريل الجاري، بينها 2337 زيارة تفتيشية في منطقة الظفرة، وذلك لضمان التزامها بتدابير الصحة والسلامة العامة والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها يحرصون خلال هذه الزيارات على مراقبة التزام المنشآت بتطبيق برامج التعقيم والتزام العمال بإجراءات الحماية الشخصية ، كما يراقب المفتشون مدى التزام المنشآت الغذائية بالتعاميم الصادرة،

كما يتحقق مفتشو الهيئة من تطبيق منشآت بيع الأسماك للإجراءات الاحترازية والوقائية لتنظيم عمل أسواق السمك في منطقة الظفرة.

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