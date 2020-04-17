تصاريح لشركات «التوصيل» في عجمان

عجمان (الاتحاد) عقدت لجنة استمرارية الأعمال، اجتماعها الثالث عن بعد، برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ورئيس لجنة استمرارية الأعمال في عجمان، لمناقشة الجهود الموحدة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان استمرارية العمل وكفاءته، ودعم جهود الدولة الوقائية في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومنع انتشاره.

وتمت خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات الداعمة لسلامة وصحة توصيل الأطعمة للمنازل، وعليه تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين شرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، للتدقيق على ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، ليتم السماح لشركات التوصيل الملتزمة بالعمل أثناء الفترة المحددة للتعقيم الوطني، شريطة الحصول على تصريح، من خلال التقدم بطلب إلى قسم الصحة في دائرة البلدية والتخطيط.

وأصدرت اللجنة، توصية بإعداد خطة استراتيجية مشتركة متكاملة لاستمرارية الأعمال، إضافة إلى ضرورة تحديد منسقين من كل مؤسسة حكومية، لتعزيز وتطوير خطط مواجهة الأزمة الحالية والأوبئة والأزمات والكوارث المستقبلية، بما يضمن ويدعم استمرار الأداء، وإنجاز الأعمال دون توقف على مستوى القطاعات والجهات المختلفة في الإمارة.

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