600 لوحة مضيئة تزين الظفرة احتفاء بشهر رمضان

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

بدأت بلدية منطقة الظفرة تزيين الشوارع الرئيسية والفرعية والدوارات احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك وذلك من خلال تركيب 600 لوحة مضيئة ومجسمات ثنائية وثلاثية الأبعاد ومستوحاة من الثقافة والفن المعماري الإسلامي، ومن الثقافة والتراث الإماراتيين، وذلك لتعزيز القيم الروحانية، ونشر السعادة بين أفراد المجتمع، وإضفاء لمسة جمالية على شوارع المنطقة، تحاكي روحانيات الشهر الفضيل وتبعث الراحة إلى النفوس. وتميزت الأشكال الجديدة بالعديد من التشكيلات المتميزة مثل تشكيلات الطراز الإسلامي والزخارف الإسلامية، كما استوحيت تصاميم أخرى من الفن المعماري الإسلامي مثل المآذن، والقباب، ومن المسبحة، ومدفع رمضان، بالإضافة إلى تصاميم مستوحاة من ثقافة الإمارات مثل النخلة والدلة. وتشع القطع المستخدمة في زينة رمضان بإضاءة ذات ألوان مبهجة ومتناسقة مثل الأبيض، والأصفر، والأخضر كما تتميز الإضاءة بأنها من نوعية (LED ) الموفرة للطاقة الكهربائية، ومصنعة من مواد صديقة للبيئة قليلة الاستهلاك ومقاومة للعوامل الجوية.

ويمثل التركيز على الإضاءة من نوعية LED أولوية لدى بلدية منطقة الظفرة في جميع مشاريعها وخاصة مشاريع صيانة الطرق والشوارع لتسهم في ترشيد الاستهلاك وفق معايير الإضاءة العامة المستدامة تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ورؤية دائرة البلديات والنقل الهادفة إلى تطبيق متطلبات الاستدامة والحفاظ على مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك، من خلال اتباع أحدث نظم الإضاءة وأكثرها فعالية في صون الموارد وخفض تكاليف التشغيل والصيانة. وتتميز منطقة الظفرة بشبكة طرق حديثة وفق أعلى المعايير العالمية تسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير التي تشهدها المنطقة، حيث تشهد المنطقة تنفيذ العديد من المشاريع الرأسمالية والاستثمارية والخدمية لإسعاد المجتمع.