سيف الحمادي: رسالة «أم الإمارات» دافع لمواجهة التحدي

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد الدكتور سيف الحمادي، مدير مركز المسح الوطني لفحص فيروس كورونا بأم القيوين، أن رسالة «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تمثل دافعاً كبيراً لمواجهة التحدي، وتعطينا طاقة ومعنويات قوية، وتشجعنا على بذل المزيد من العطاء والتضحيات في سبيل خدمة الوطن الغالي، والحفاظ على صحة أفراد المجتمع والتصدي لفيروس كورونا.

وعبر عن سعادته بتلقيه الرسالة، التي جاءت أثناء أدائه واجباته الوطنية مع زملائه من الكوادر الطبية في استقبال العديد من الأشخاص الذين توافدوا على المركز لإجراء الفحص، ليتأكدوا من سلامتهم، مشيراً إلى أن رسالة «أم الإمارات» وسام على صدورنا جميعاً وفخر لنا، وتدفعنا إلى أن نكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة.

وأشار الدكتور سيف الحمادي، إلى أن الإقبال على مركز المسح الوطني بأم القيوين في تزايد مستمر من المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق الدولة، والفحص يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء، والجميع يعمل بكل إخلاص وجهد، مشيراً إلى أن الإجراءات تسير بشكل جيد، دون تأخير أو ازدحام.

ووجه شكره إلى أفراد المجتمع على تعاونهم، واتباعهم التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، وتجاوبهم مع المبادرة، التي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، داعياً الجميع إلى إجراء الفحص للاطمئنان على صحتهم، وبقائهم في بيوتهم بعد الفحص، حتى تتم السيطرة على الوباء.