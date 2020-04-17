وفقاً لقرار «صحة دبي».. «حصانة» لتحديث بيانات حالات «كورونا»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت هيئة الصحة في دبي، اعتماد استخدام بوابة النظام الإلكتروني «حصانة» لتحديث البيانات المتعلقة بحالات «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، ليكون الوسيلة الوحيدة لجميع المنشآت الصحية المعنية على مستوى الإمارة لتلقي البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرض والمصابين به.

وأبلغت الهيئة أمس الخميس القطاع الصحي الخاص، بالتوقف عن استخدام أي وسائل أخرى لتحديث البيانات المتعلقة بحالات «كورونا»، (سواء النماذج الورقية أو المراسلات الإلكترونية).

وأكدت الهيئة أن البوابة الإلكترونية للنظام «حصانة» تسهل عملية إدخال وتحديث البيانات المطلوبة من جانب المنشآت الصحية، كما تمكّن الهيئة من الحصول على الإحصائيات الدقيقة في الوقت المناسب لرصد وتقصي الحالات المرضية للفيروس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وشددت الهيئة، على أهمية التزام المنشآت الصحية والأفراد المهنيين بـ 4 ضوابط في هذا الجانب، هي: التبليغ عن الحالات من خلال الموقع الإلكتروني «حصانة» والالتزام بالتبليغ بأسرع وقت ممكن، وكذلك بإدخال بيانات صحيحة ومكتملة، بالإضافة إلى الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات والقوانين واللوائح المعنية بخصوصية المرضى.

وأعلنت الهيئة، عن استخدام جميع المستشفيات لنظام «حصانة» الإلكتروني بشكل فوري، وتحديثه 4 مرات يوميا، وتحديدا في الساعة السادسة صباحا والثانية عشرة ظهرا، و6 مساء وفي منتصف الليل، وفي حال حدوث مستجدات.

وأكدت الهيئة، أن هذا التحديث المتعدد، يساعد في تسهيل معرفة الهيئة للطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة.

وشددت الهيئة، على أن التعميم يعتبر نافذاً وواجب التطبيق اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى كافة المنشآت الصحية المعنية الالتزام بما ورد فيه تفادياً لأي مخالفات أو عقوبات قد تصدر بهذا الشأن.

وأشادت الهيئة بالدعم المتواصل والتعاون المستمر المقدم من قبل قطاع الرعاية الصحية الخاص وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود والإمكانات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت هيئة الصحة في دبي قد وفرت في وقت سابق، للقطاع الصحي الخاص بالإمارة، دورات تدريبية على النظام وفق جدول زمني محدد، خضعوا له خلال الفترة الماضية.