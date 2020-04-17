الامارات | «البنية التحتية» تنفذ 4 مشروعات في 3 إمارات بــ 256 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «البنية التحتية» تنفذ 4 مشروعات في 3 إمارات بــ 256 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفذ وزارة تطوير البنية التحتية أربعة مشروعات لجهات اتحادية، في دبي والشارقة وعجمان، بكلفة تقدر بـ256 مليوناً و487 ألف درهم، ومن المتوقع الانتهاء من إنجاز آخر مشروع منها في الربع الأخير من العام المقبل.

وبدأت وزارة تطوير البنية التحتية، أخيراً، عمليات إنشاء مدرسة الليسيلي في إمارة دبي، بكلفة تقديرية تبلغ 44 مليوناً و477 ألف درهم، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأخير من العام المقبل.

وأفادت الوزارة بأن نسبة الإنجاز في إنشاء مبنى الإدارة العامة لشرطة الشارقة بلغت 64%، ومن المتوقع الانتهاء من المبنى، الذي تبلغ كلفة إنشائه التقديرية 168 مليوناً و249 ألف درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

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ولفتت الوزارة إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال الإضافات إلى مبناها في منطقة مزيرعة، وصلت إلى 60%، ومن المتوقع الانتهاء من الإضافات للمبنى التي تبلغ كلفتها التقديرية 43 مليوناً و241 ألف درهم، خلال العام الجاري، فيما بلغت نسبة إنجاز صيانة مسجد عائشة بنت عبدالله بن عاصي، في إمارة عجمان 40%، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة للمسجد خلال العام الجاري، وتبلغ كلفة الصيانة التقديرية 520 ألف درهم.

وقال نائب مدير المنطقة الجنوبية في وزارة تطوير البنية التحتية، المهندس عبدالرحمن المحمود لـ«الإمارات اليوم»: «تشرف الوزارة على تنفيذ مشروع مدرسة الليسيلي بدبي، والذي يتكون من مبني رئيس، يتضمن جميع الحلقات التعليمية، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وإلى الحلقة الثالثة، إضافة إلى مباني خدمات خارجية، وغرفتي حارس، وأسوار خارجية».

وأضاف: «تبلغ مساحة المباني الإجمالية 9500 متر مربع، وتمت مراعاة استخدام مواد وأنظمة بناء صديقة للبيئة لتحقيق أعلى معايير المباني الخضراء والاستدامة، وتم تطوير المدرسة لتواكب توجهات الدولة نحو الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، بحيث تكون من المباني الذكية، وذلك من خلال استخدام تقنية بصمة الوجه وتطبيقاتها في الحضور والانصراف للطلبة والموظفين، والإخلاء الذكي من الحرائق، وتطبيقات أخرى، وسيتم الانتهاء من أعمال الأساسات خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الأخير من عام 2021».

ولفت المحمود إلى أن الوزارة تأخذ في الحسبان الإجراءات الاحترازية كافة، للمحافظة على سلامة العاملين في مشروعاتها، إذ تُدير المشروعات وعقد الاجتماعات الدورية عن بعد باستخدام البرامج الإلكترونية، إضافة إلى متابعة سير الأعمال والإنجاز في المشروعات باستخدام كاميرات البث الحي المثبتة في المشروعات والطائرات بدون طيار.