الامارات | «الخارجية» تصدق المستندات الرسمية والشهادات والفواتير إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تصدق المستندات الرسمية والشهادات والفواتير إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خدمة التصديقات عبر تطبيقها الذكي، تتيح للمتعاملين تصديق الوثائق والمستندات الرسمية بأنواعها المختلفة والشهادات والفواتير، بكل سهولة، لافتة إلى أن التصديق يعد إجراءً مفيداً بصحة الختم والتوقيع على الوثيقة أو المستند، سواء الصادر عن الدولة أو من خارجها.

وأوضحت أن الخدمة تشمل التصديقات التي تقدمها مراكز إسعاد المتعاملين داخل الدولة، وبعثات الدولة في الخارج، وهي التصديق على الشهادات العادية والصادرة من داخل الدولة وخارجها، من شهادات دراسية وطبية وعقود زواج وطلاق ووكالات، إضافة إلى التصديق على العقود والاتفاقيات التجارية. وبينت الوزارة تفاصيل الخدمة، حيث تتم عملية مراجعة الطلبات من خلال سفارة دولة الإمارات ومراكز إسعاد المتعاملين داخل الدولة، وفي حال استيفاء الشروط يتم ارسال الموافقة للمتعامل لإتمام عملية الدفع، وبعد الحصول على الموافقة الخاصة بعملية الدفع يتم الدخول على موقع الوزارة من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور، واختيار مهامي والبدء بعملية الدفع.

وبينت أنه بعد انتهاء الدفع، من الممكن زيارة سفارة الدولة أو مراكز إسعاد المتعاملين داخل الدولة ليتم التصديق على أصل المستند وتسليمه للمراجع.

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ويتيح التطبيق، خدمات متنوعة للمواطنين، مثل تجديد جوازات سفر المواطنين الموجودين في الخارج، من خلال البعثات التمثيلية للدولة وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كما يتيح التقدم بطلب إصدار جواز طوارئ في حال فقدان أو تلف الجواز العادي، وإصدار جواز طوارئ للمواليد الجدد حتى عمر سنة، وكذا جواز طوارئ للأطفال من عمر سنة فما فوق.

29 ألف طلب «تواجدي» للمقيمين

استحدثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أخيراً، خدمة «تواجدي» للمقيمين ممّن لديهم إقامات سارية وموجودين خارج الدولة، وتهدف الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان في الحالات الطارئة، وتم تسجيل 29 ألف طلب حتى نهاية مارس الماضي. ويمكن التسجيل في هذه الخدمة عبر الصفحة المخصصة في موقع الوزارة (mofaic.gov.ae) ضمن خدمات الأفراد بعنوان «تواجدي» للمقيمين.

- التطبيق يتيح للمواطنين التقدم بطلب إصدار جواز سفر طوارئ في حال فقدان أو تلف الجواز العادي.