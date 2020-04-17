الامارات | بنايات في عجمان تمنع دخول عمّال التوصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن بنايات في عجمان تمنع دخول عمّال التوصيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بادر أصحاب عقارات وأبراج سكنية في عجمان بمنع عمال توصيل الطلبات من الدخول إلى بناياتهم، والاكتفاء بتسليمها للزبائن خارج البناية، أو في صالة الاستقبال.

ودعوا السكان إلى عدم استقبال الضيوف، خلال الفترة الحالية، حفاظاً على سلامتهم، مشيرين إلى أن قراراتهم تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد 19).

ونص التعميم على أنه «يرجى الالتزام بالتدابير الوقائية، حفاظاً على صحة وسلامة عائلاتكم وسكان المبنى. وعليه، يمنع دخول عمال توصيل الطلبات إلى المبنى، حفاظاً على صحة عائلاتكم وبقية السكان».

وقال سكان لـ«الإمارات اليوم»، إنهم نزلوا إلى الطابق الأرضي لأخذ طلباتهم بأنفسهم من عامل البقالة الموجودة تحت بنايتهم، بعدما أخبرهم بقرار منعه من توصيل طلباتهم إلى الشقق.

وأعربوا عن رضاهم عن القرار، لافتين إلى أن الإجراءات الجديدة تشعرهم بمزيد من الطمأنينة.

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وقالوا إن إدارات بناياتهم وضعت معقمات على مداخل البنايات، ومنعت الأطفال من اللعب في الممرات، حفاظاً على سلامتهم، إضافة إلى تعقيم ممرات البناية ومداخلها ومخارجها والمصاعد، يومياً، للحد من خطر انتشار فيروس كورونا.

وأكد أصحاب بنايات أن عمال التوصيل يخالطون كثيراً من الأفراد يومياً، بسبب طبيعة عملهم، ما يعرّضهم لخطر انتقال العدوى، لافتين إلى أن دخول المباني السكنية يقتصر على السكان فقط.

وكان أخصائيون في الأمراض المعدية والمناعة حذّروا من خطورة انتقال فيروس «كورونا» من خلال عمال التوصيل، مضيفين أنه يجب غسل اليدين بعد ملامسة أكياس الطلبات فوراً، وقبل تناول الطعام.

وأكد عدد من أصحاب البقالات بعجمان لـ«الإمارات اليوم» أنهم يحترمون قرارات أصحاب البنايات، رغم أنها تؤثر سلباً في مبيعاتهم، مشيرين إلى أنهم يحرصون على اتخاذ إجراءات صحية ووقائية صارمة من أجل حماية عمالهم والسكان.

وأوضحوا أنهم يلزمون العمال بارتداء الكمامات والقفازات الصحية وتغييرها كل ست ساعات، وتعقيم أيديهم قبل خروجهم من السوبرماركت أو البقالة، لتوصيل الطلبات، وتعقيم أيديهم مرة أخرى بعد تسليم الطلب، فضلاً عن تعقيم المحل يومياً.