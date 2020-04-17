الامارات | تصريح واحد لشراء الأغذية كل 3 أيام في دبي خلال «تقييد الحركة»

شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح واحد لشراء الأغذية كل 3 أيام في دبي خلال «تقييد الحركة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت شرطة دبي تحديثات جديدة على تصاريح الخروج خلال فترة تقييد الحركة الممتدة على مدار الساعة في إطار برنامج التعقيم الوطني، تشمل الحصول على تصريح واحد كل ثلاثة أيام لشراء الأغذية والأدوية على عكس النظام السابق الذي كان يتيح إمكانية الخروج يومياً لشراء هذا الأغراض، وذلك بهدف تعزيز البقاء في المنزل.

وبحسب التحديث الجديد الذي طبق عملياً على الموقع المخصص (https:/‏‏‏/‏‏‏dxbpermit.gov.ae/‏‏‏permits) يستطيع أفراد المجتمع الحصول على تصريح كل خمسة أيام لسحب النقود أو استخدام ماكينات الصراف الآلي، دون السماح بالخروج يومياً لقضاء هذا الغرض.

ووفق آلية التسجيل المحدثة، يطلب من مستخدم الموقع في البداية تحديد سبب طلب التصريح إذا كان عملاً أو شخصياً، وعند الضغط على الخيار الأخير سيطلب منه تحديد واحد من ثلاثة أسباب إما السحب من أجهزة الصراف الآلي، أو شراء المستلزمات الغذائية والطبية، أو الخروج لحالة طارئة.

وعند اختياره خانة استخدام أجهزة الصراف الآلي، يطلب منه ملء بيانات عدة، منها الاسم ونوع الهوية ورقمها والجنسية وعنوان المنزل، ثم يحصل على إشارة لاحقة في الخطوة التالية بأنه لن يحصل على تصريح مماثل قبل مرور خمسة أيام حتى يسحب ما يكفيه في تلك الفترة من النقود أو ينفذ المعاملة التي يحتاجها دون الحاجة إلى تكرارها قبل تلك المهلة.

ويسري الإجراء ذاته على طالبي تصاريح الخروج لشراء المستلزمات الغذائية، إذ يتلقون تنبيهاً في الخطوة التالية بأنهم لن يحصلوا على تصريح مماثل قبل ثلاثة أيام.

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وكان مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، قال لـ«الإمارات اليوم» إن جميع الخدمات سواء الجمعيات التعاونية أو المتاجر الكبرى والبقالات الصغيرة، متوافرة في كل منطقة بدبي، وليس من المنطقي أن يحصل شخص يسكن في منطقة النهدة على سبيل المثال على تصريح خروج لشراء أغذية، ويذهب لشرائها من البرشاء، مؤكداً أنه سيتم مخالفته بالتأكيد.

وطالب بشكل صريح أفراد المجتمع بشراء ما يكفيهم من أغذية لفترة حتى لا يضطروا إلى الخروج مجدداً لأن الهدف من إجراءات تقييد الحركة، هو بقاء الناس في منازلهم لضمان سلامتهم، وتقليل فرص انتشار العدوى، وتسهيل وتسريع عمليات التعقيم التي تتولاها الجهات المعنية في الإمارة والدولة.

يذكر أن إجمالي المخالفات التي حررتها شرطة دبي منذ تنفيذ قرار تقييد حركة مرور المركبات والمشاة ضمن برنامج التعقيم الوطني بلغ 2527 مخالفة، بواقع 2076 مخالفة تحذيرية، وثماني مخالفات جزائية لأشخاص خرجوا من المنزل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو شراء الاحتياجات الأساسية، بحسب القرار الذي أصدرته حكومة دبي بشأن تقييد الحركة، والفئات المستثناة والحالات المسموح لها بالخروج.

كما حررت 204 مخالفات تحذيرية ومخالفة جزائية واحدة لعدم الالتزام بعدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة، والذي حدد بثلاثة أشخاص فقط.

- الإجراء يهدف إلى بقاء الناس في منازلهم لتقليل فرص انتشار العدوى.