الامارات | فريدة الحوسني تستعرض تجربتها بمواجهة كورونا وتوجه رسالة للشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الحوسني تستعرض تجربتها بمواجهة كورونا وتوجه رسالة للشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الشباب الإماراتي والعربي إلى التحلي بالروح الإيجابية و الاستفادة من التحديات التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا المستجد بوصفها فرصا يمكن تطويرها واكتشاف حجم جاهزيتهم في مواجهتها.

جاء ذلك خلال حوار نظمته "سجايا فتيات الشارقة" - التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين - مساء أمس في اتصال مرئي عند بعد ضمن فعالية "لقاء مع ملهم" والتي تنظمها بهدف تقديم نماذج ملهمة من المجتمع الإماراتي لمنتسباتها وللأجيال الجديدة من اليافعين والشباب وإتاحة المجال أمامهم للتحاور معها والتعرف إلى التحديات والصعوبات التي واجهت مسيرتهم.

وقالت الحوسني إن فيروس كورونا المستجد تحد فرض ظرفا استثنائيا لكن في المقابل لولا هذا الظرف لما خضنا تجربة الدراسة عن بعد بهذه السرعة و لولا هذا التحدي لما خضنا تجارب عديد مختلفة و مميزة .. فعليكم كشباب الاستفادة من هذه الأوضاع واستغلال الأوقات في اكتساب مهارات وهوايات جديدة.

وتحدثت الحوسني خلال اللقاء الذي حضره أكثر من 300 شاب وشابة وعدد من الإعلاميين من داخل الدولة وخارجها عن تجربتها الشخصية كمتحدث رسمي باسم القطاع الصحي للدولة في ظل الوضع الراهن وتوقفت عند مسيرتها المهنية وسنوات الدراسة التي مرت بها إلى جانب حياتها الأسرية ودورها كأم.

وتقدمت في بداية اللقاء بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين على حرصهما ودعمهما المستمر لجميع المبادرات التي تهدف لاحتضان وتربية الأطفال واليافعين وإيجاد بيئة إيجابية تستثمر طاقاتهم وقدراتهم و تساعدهم على تبني مهارات حياتية مهمة.

وفي حديثها حول عملها كمتحدث رسمي عن قطاع الصحة .. قالت الحوسني :" هذا تشريف كبير لي من قيادة دولة الإمارات ومن المسؤولين في القطاع الصحي وعلى الرغم من مشاركتي الإعلامية السابقة لكن كانت هذه التجربة مختلفة ففي هذا الوضع الراهن أتحدث مع جميع فئات المجتمع الإماراتي لذا يجب تقديم المعلومات بطريقة سهلة ومبسطة لتصل لجميع المشاهدين وأتمنى أن أكون قد نجحت في ذلك".

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ودعت الشباب إلى ضرورة دعم المجتمع من خلال التطوع في مختلف القطاعات والعمل على نشر الوعي بين أفراده بالاستناد إلى المعرفة والعلم وليس من خلال ما يتم تداوله على مواقع تواصل الاجتماعي من معلومات غير موثوقة المصدر.. مشيرة إلى دور الشباب في إيصال المعلومات الصحيحة ودعم الممارسات الصحية السليمة في المجتمع.

وحول أهمية العمل بروح الفريق ..قالت الحوسني : " أؤمن بأن الإنسان كشخص لا يمكن أن ينجح وحده مهما كان متميزا فالعمل ضمن الفريق الواحد ضرورة فرغم أن المهارات الشخصية مفيدة لكنها لا يمكن أن تغني الإنسان والقائد عن عمله مع الفريق فدورنا كقادة أن نعمل على إخراج الطاقات الموجودة داخل أفراد الفريق و نحقق التكامل بينها لنصل إلى نتائج مبهرة وناجحة جدا" .

وتحدثت عن دراستها الأكاديمية حيث تخرجت بدرجة البكالوريوس من كلية الطب و الجراحة العامة بجامعة الإمارات عام 2003 و حصلت على ماجستير الصحة العامة عام 2011 من جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة وفي عام 2017 حصلت على دبلوم خبير الابتكار الحكومي من "مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي" و جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة وحصلت على الدكتوراة في الصحة العامة والسياسات الصحية لعام 2018 من جامعة جون هوبكنز.

وأشارت إلى أن الموازنة بين دراستها الماجستير والدكتوراة وعملها في الجانب الحكومي إضافة إلى كونها زوجة وأما لأربعة أطفال شكل تحديا كبيرا لها .. موضحة أنها نجحت في تحقيق هذه الموازنة من خلال ترتيب الأولويات وتنظيم وقت العمل والالتزام بالخطط دون اهمال أم تكاسل.

وأعربت عن فخرها بأن تكون ضمن خط الدفاع الأول في القطاع الصحي وكونها امرأة إماراتية تعمل في الجانب العلمي .. مؤكدة أنها تعتبر كل ما حققته نتيجة استثمار الدولة في أبنائها وتسخير الامكانيات جميعها لتعليمهم وتطويرهم وقد رسم مسار هذا الاستثمار في الانسان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي سيظل قدوة و نموذجا في حرصه على بناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه.

من جانبها شكرت الشيخة عائشة القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة الدكتورة فريدة الحوسني على حضورها في هذه الجلسة الملهمة ومشاركتها الحضور بالعديد من محطاتها الحياتية والعملية وتصديرها لصورة جديدة ناجحة ومؤثرة لصور المرأة الإماراتية لتكون مصدر إلهام للكثير من الفتيات في سجايا والإمارات.