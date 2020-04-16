الامارات | عيادات في منطقة مصفح لإجراء فحوص «كورونا» مجاناً للعمالة المقيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات في منطقة مصفح لإجراء فحوص «كورونا» مجاناً للعمالة المقيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أمس، توفير عيادات في منطقة مصفح بأبوظبي، مجهزة لإجراء فحوص الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) مجاناً، وذلك ضمن جهود حكومة أبوظبي لتعزيز التدابير الوقائية لحماية صحة وسلامة العمالة المقيمة ومحاربة الفيروس.

وأهابت الدائرة في تعميم لها بكل من تظهر عليه أعراض المرض، كالسعال وارتفاع الحرارة وصعوبة التنفس، لاسيما من يزيد عمره على 50 عاماً؛ التوجه إلى العيادات المخصصة للحصول على الفحص والعلاج المجاني. وأكدت الدائرة أن هذه الخدمة متاحة للجميع، بمن فيهم المخالفون للإقامة.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من الإجراءات الاحترازية، لتوفير أقصى درجات الوقاية والحماية لجميع أطياف المجتمع.