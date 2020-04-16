الإمارات تجلي 11 من رعايا دول صديقة عالقين في جزيرة سقطرى

أبوظبي (وام) قامت دولة الإمارات بإجلاء 11 مواطناً من رعايا دول صديقة تشمل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية أثناء زيارتها للسياحة.

وقال خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «تماشياً مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في إطار تضامنها مع جميع الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد «‏كوفيد-19»، فقد قامت بإجلاء عدد من رعايا الدول الصديقة الذين كانوا عالقين في جزيرة سقطرى، وتسهيل عمليات إعادتهم إلى بلادهم ولم شملهم بعائلاتهم» مؤكدا أنهم يحظون الآن برعاية صحية شاملة على أرض دولة الإمارات للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.

وأضاف «إن هذه المبادرة الإنسانية تأتي بناءً على طلب من دول عدة، وانطلاقاً من السياسة الثابتة والتعاون البناء لدولة الإمارات مع حكومات تلك الدول».

وذكر أن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم للدول والشعوب المتضررة من أزمة «‏كوفيد- 19» إدراكاً منها، لأن التعاون متعدد الأطراف ضروري للمجتمع الدولي للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.

الجدير بالذكر أن هؤلاء الرعايا كانوا في رحلة سياحية منذ 11 مارس إلى جزيرة سقطرى، وتم إلغاء رحلة عودتهم، نظراً للقيود التي فرضت بسبب وباء «كوفيد- 19»‏.

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