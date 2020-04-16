مستشفى ميداني بدبي يضم 3030 سريراً لمواجهة «كورونا»

سامي عبدالرؤوف ( دبي)

تعمل حكومة دبي حالياً على إنشاء مستشفى ميداني كبير، تأهباً لأي تطورات غير منتظرة، واستعداداً لسائر السيناريوهات المحتملة، تأكيداً على قدرة الإمارة على التعامل مع كافة المواقف ذات الصلة، وضمن شتى الظروف، وفي إطار توجيهات القيادة الرشيدة بحشد كافة الإمكانات الممكنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، وتوفير أرفع مستويات العناية للحالات التي تأكدت إصابتها بالفيروس، وكذلك الحالات المشتبه في إصابتها.

واستفادت حكومة دبي من بنيتها التحتية عالمية المستوى في إعداد المستشفى، الذي تقرر إقامته في صالات مركز دبي التجاري العالمي، بمساحتها الضخمة وللانتفاع بما يتمتع به المركز من إمكانات يمكنها دعم الاحتياجات اللوجستية للمستشفى.

وستتولى هيئة الصحة بدبي توفير التجهيزات الطبية والكادر الطبي من أطباء وأطقم تمريض وكوادر فنية مساعدة، تأكيداً على جاهزية المستشفى للعمل فور الحاجة إليه، وذلك من خلال مظلة موحدة تضم هيئة الصحة بدبي، و«مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا»، واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وأوضح معالي حميد محمد القطامي، المدير العام للهيئة، أن المستشفى الذي يجري تجهيزه في قاعات مركز دبي التجاري العالمي، يمكن رفع طاقته الاستيعابية الكلية إلى 3030 سريراً، مؤكداً توفر الكوادر الطبية وأطقم التمريض المدربة على أرفع مستوى لتشغيل المستشفى الذي يأتي ليدعم الطاقة الاستيعابية الكلية للمنظومة الصحية في الإمارة، والتي تتشكل من القطاعين الحكومي والخاص، من ناحية عدد الأسرة، والحالات التي يمكن استقبالها إذا ما اقتضى الأمر ذلك، مشيراً إلى أن الوضع حالياً لا يحتاج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية.

وقال الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ورئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، إن المستشفى الميداني يأتي كإضافة مهمة من شأنها تعزيز الثقة في قدرة منظومة دبي الصحية على مواجهة كافة المستجدات والتداعيات ربما غير المنظورة على المدى القريب، إلا أن نهج دبي في تمام الاستعداد لمختلف الاحتمالات، وعدم ترك أي فرصة للاحتمالات، كان السبب الرئيس في تجهيز هذا المستشفى الميداني.