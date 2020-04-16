تزايد أعداد مراجعي «المسح الوطني» في الشارقة.. ملتزمون يا وطن

أحمد مرسي (الشارقة)

أكد عدد من المتطوعين في مراكز المسح الوطني بالشارقة، حرصهم الكبير على سير العمل في مركز الفحص الوطني بالشارقة من خلال المركبات، ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بطريقة سهلة ومنظمة منذ اللحظة الأولى لاستقبال المراجعين إلى أن ينتهوا من عملية الفحص.

وقالت إيمان عبيد محمد، مسؤولة المتطوعين بالمركز: إن العمل يسير وفق آلية منظمة ومحددة من خلال متطوعين مدربين، من شباب وشابات، من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، حرصوا جميعاً على أداء عملهم بصورة مشرفة.

وأضافت أن الشباب المتطوعين وضعوا نصب أعينهم شعار: «ملتزمون يا وطن»، و«كلنا مسؤول»، فهم يستقبلون المراجعين منذ اللحظات الأولى عند دخولهم موقع مركز الفحص الوطني، ويتم التدقيق على بياناتهم والتأكد من تسجيلهم بالموقع، ومن ثم تصنيف الحالات حسب المقرر، سواء من الفئات المعفاة من دفع رسوم الفحص، من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والنساء الحوامل، أو تصنيفهم ضمن الفئات التي تسدد رسوم الفحص.

وأوضحت أن المتطوعين يرشدون أيضاً المراجعين لمسارات الفحص والتدقيق وإجراء المسح عبر المركبات، إلى أن ينتهي المراجع من عملية الفحص بصورة كاملة، خلال دقائق بسيطة، يسهم المتطوعون في عملية تسريعها لإنجاز المهمة بصورة سهلة وميسّرة.

ومن جانبها، قالت خلود عبدالله نائب مسؤول المتطوعين بالمركز: إن المتطوعين في المركز يعملون طوال ساعات الافتتاح من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً طوال أيام العمل من الأحد وحتى الخميس، لتسيير العمل بصورة سهلة وميسرة ومساعدة الأشخاص المترددين الراغبين في إجراء الفحوصات التطمينية، مشيرة إلى أن الجميع يعمل بروح المسؤولية والوطنية، ومدركون تماماً للدور الذي يقومون به لخدمة البلاد، وأن الكل مسؤول وملتزم في أداء المهمة الموكلة له.

وشهد المركز خلال أمس، إقبالاً من المراجعين لإجراء الفحوصات من داخل المركبات، حيث أعرب عدد من الفاحصين عن سهولة الإجراءات وتيسيرها عليهم، مشيدين بسرعة إنجاز المهمة والتي لا تتجاوز خمس دقائق، حسبما أكد أحمد النيادي مسؤول المركز، من خلال المسارات المحددة لذلك (4 مسارات) ووفق كادر العاملين بالمكان، والمقدر بنحو 40 شخصاً من أطباء وفنيين وإداريين، يوجدون بصورة دائمة، كل حسب اختصاصه، وذلك لتقديم الدعم لزوار المركز من الراغبين في إجراء الفحوصات من كافة شرائح المجتمع، من المواطنين والمقيمين بالدولة.