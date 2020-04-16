إقبال على مركز المسح الوطني في عجمان

عجمان (الاتحاد) شهد مركز المسح الوطني في عجمان، إقبالاً كبيراً خلال الفترة الماضية ما يؤكد نجاح التوعية الإعلامية الحكومية التي تم بثها على مختلف وسائل الإعلام وفي جميع اللغات التي يفهمها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة.

وقال الدكتور عبدالله عبيد المطروشي، مدير المركز: إن نجاح مركز عجمان في فحص مختلف فئات المجتمع بكل سهولة وانسيابية هو بسبب تضافر الجهود بين المتطوعين والأطباء والممرضين في جميع مراكز الدولة.

وأضاف المطروشي: يجب أن نوجه الشكر والعرفان إلى شباب الوطن من الأطباء والممرضين الذين وقفوا في الصف الأول من أجل مواجهة مرض كورونا، وكذلك جهود المتطوعين ومساهمتهم في عملية سير العمل ومساندتهم للكوادر الطبية والفنية في المركز، مؤكداً أهمية العمل التطوعي من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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