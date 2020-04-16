فحص 1000 مواطن ومقيم في أم القيوين خلال 3 أيام

سعيد أحمد (أم القيوين)

تجاوز عدد الذين تم فحصهم في مركز المسح الوطني لفحص فيروس كورونا من المركبة في أم القيوين، أكثر من 1000 مواطن ومقيم خلال ثلاثة أيام من افتتاح المركز الذي شهد إقبالاً متزايداً من جنسيات مختلفة أمس، خاصة الجنسية الآسيوية.وقال الدكتور سيف الحمادي، مدير مركز المسح الوطني بأم القيوين: إن ارتفاع أعداد المقبلين على الفحص من الجنسية الآسيوية، جاء نتيجة نشر رسائل توعية بلغات ولهجات مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أهمية إجراء الفحص للاطمئنان على صحتهم والتأكد من خلوهم من المرض. وأشار إلى إن الإقبال في تزايد مستمر من قبل المواطنين والمقيمين، والإجراءات تسير بشكل سهل وسريع، بجهود الكوادر الطبية والتمريضية والمتطوعين، مشيراً إلى أن الجميع يتبع التعليمات والإرشادات للوقاية من الإصابة بالمرض. ودعا الدكتور سيف الحمادي، الجمهور للتسجيل في تطبيق «صحة» أو الاتصال بمركز الاتصال «الكول سنتر»، وأخذ المواعيد والدفع عن طريق التطبيق، لافتاً إلى إن المركز لا يستقبل الأوراق النقدية، حفاظاً على سلامة الجميع من مخاطر انتقال الفيروس.