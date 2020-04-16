2956 مراجعاً لـ«المسح من المركبة» في الظفرة

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

استقبلت مراكز المسح من المركبة، لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في منطقة الظفرة، خلال الأيام الماضية، أكثر من 2956 مراجعاً، منهم 1832 مراجعاً في مدينة زايد، و1124 مراجعاً في مدينة غياثي، من مختلف الجنسيات.

وأوضح خليفة راشد خليفة المنصوري، مدير مركز المسح من المركبة في مدينة غياثي، أن المركز شهد منذ افتتاحه إقبالاً كبيراً من المراجعين من مختلف الجنسيات وكافة الأعمار، حيث تصدر الرجال أعداد الحضور الذين حرصوا على إجراء الفحص والتأكد من خلوهم من الفيروس، كما شهد المركز أيضاً حضوراً نسائياً ملحوظاً.

وأضاف المنصوري، أن المركز يستوعب أكثر من 600 مراجع ومراجعة يومياً عبر مسارين، حيث يقوم الطاقم الفني والتمريضي بأخذ العينات من المراجعين داخل السيارة، ويتم جمعها وفحصها في المعامل المختصة، وإبلاغ النتائج للمراجع فور ظهورها، ويستغرق الفحص 48 ساعة تقريباً.

وبيّـن المنصوري، أن المركز يضم تجهيزات مختلفة لاستيعاب أي حالة تصل إلى المركز والتعامل معها بشكل سليم، حيث تتوافر سيارات إسعاف في المركز لنقل أي حالات مرضية والتعامل مع أي حالات طارئة لأي مراجع من أصحاب الأمراض المزمنة أو الحالات الخاصة، وذلك لضمان سلامة وصحة جميع المراجعين.

وأكد المنصوري، أن هناك 5 فئات لهم أسبقية الدخول، كما أنهم يتمتعون بالفحص المجاني، وهم من يعانون من أعراض مرضية، وكبار المواطنين، والنساء الحوامل، ومن يعاني من أمراض مزمنة، وأصحاب الهمم.