مبادرة تتيح للمواطنين تنفيذ مسكن المستقبل.. «صمم بيتك صح»

الشارقة (الاتحاد)

أطلق معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، مبادرة «صمم بيتك صح»، والتي تتيح للمواطنين تنفيذ مسكن المستقبل.

جاء إطلاق المبادرة بالتعاون بين مجلس شباب وزارة تطوير البنية التحتية والمهندس طارق الحمادي المتخصص في مجال الهندسة المعمارية، انطلاقاً من الحرص على دعم المواطنين في مرحلة تصميم الفلل الخاصة بهم وتطوير مخططاتهم، ومراجعة المهندسين المتخصصين في تصميم المخططات المعمارية وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات الأسر ومقدرتها المالية، ومساحة الأرض المتوفرة. وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، خلال إطلاقه المبادرة عن بُعد، أنها تأتي لتترجم حرص قيادة دولة الإمارات الحكيمة على دعم إسعاد المواطنين، والارتقاء بجودة الحياة التي تمثل أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية الإمارات 2021، وجعل دولة الإمارات ضمن الأفضل عالمياً، وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071. ولفتت كذلك إلى دور المبادرة النوعية في تحقيق الاستقرار السكني، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة لأبناء الإمارات، وذلك عبر توفير أشكال متعددة من الدعم السكني، ومنها مساعدتهم على تصميم منازلهم كل حسب احتياجاته ومقدرته المالية، مع مراعاة الوضع الاجتماعي وخصوصية المجتمع بالدولة.

وأكد معاليه أن المبادرة تهدف إلى خلق بيئة تواصل بين المختصين من المهندسين وأفراد المجتمع، لمساعدتهم في عملية اتخاذ القرار.

من جانبها، حددت المهندسة مروة التفاق، رئيس مجلس شباب وزارة تطوير البنية التحتية، معايير اختيار المستفيدين من المبادرة، والتي تتمثل في أن يكون المستفيد من مواطني دولة الإمارات، وألا يتعدى مجموع الدخل الشهري للأسرة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى عدم زيادة مساحة البناء على 8 الآف قدم مربعة (750 متراً مربعاً)، وكذلك أن المشروع لا يزال في مرحلة التصميم ولم يتم البدء في التنفيذ، وأن يكون التصميم للمسكن جاهزاً ومتوافراً بصيغة (PDF) أو (أوتوكاد).