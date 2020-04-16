حمدان بن زايد وهزاع بن زايد يعزيان رياض المبارك في وفاة والدته

أبوظبي (الاتحاد) قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تعازيه لمعالي رياض عبدالرحمن المبارك في وفاة والدته.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نتقدم إلى معالي رياض عبدالرحمن المبارك بخالص العزاء والمواساة في وفاة والدته، راجين الله العلي القدير أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

كما، قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعازيه لمعالي رياض عبدالرحمن المبارك في وفاة والدته. وقال سموه عبر «تويتر»: «خالص التعازي والمواساة لمعالي رياض عبدالرحمن المبارك في وفاة والدته، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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