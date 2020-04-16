ولي عهد أبوظبي يعزي هاتفياً رياض المبارك في وفاة والدته

أبوظبي (وام) قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس - خلال اتصال هاتفي - واجب العزاء إلى معالي رياض عبدالرحمن المبارك في وفاة والدته. وأعرب سموه، خلال الاتصال، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. من جانبه، أعرب المبارك عن خالص شكره وتقديره وأفراد أسرة الفقيدة لمبادرة سموه وما أبداه من مشاعر مواساة كان لها بالغ الأثر في نفوسهم جميعاً.

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