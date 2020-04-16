محمد بن زايد: الإمارات تدعم مكافحة «كورونا» إقليمياً ودولياً

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من ستيف سيسولاك حاكم ولاية نيفادا الأميركية تناول آخر تطورات أزمة فيروس كورونا على المستوى العالمي وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية وغيرها، إضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات في هذا الخصوص.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، إلى التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في التصدي لفيروس كورونا، وعبر عن تعازيه للشعب الأميركي الصديق في الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن يتم تجاوز خطر الفيروس في أقرب وقت.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تقديم كل ما تستطيعه للمساعدة في مكافحة خطر «كورونا» على المستويين الإقليمي والعالمي، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التضامن بين مختلف الدول في مثل هذه الظروف، مشيراً إلى أن مشاركة الخبرات والتجارب بين الدول تعزز قدراتها المشتركة لمواجهة هذه الأزمة.

من جانبه، أكد حاكم ولاية نيفادا، خلال الاتصال، عمق العلاقات الإماراتية - الأميركية، وعبر عن تقديره للتعاون القائم مع الإمارات في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وأثنى على النهج الإماراتي في تقديم المساندة إلى الكثير من الدول والمجتمعات في العالم لمواجهة الفيروس.