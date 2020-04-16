«مدني دبي» ينجز أكثر من 15 ألف معاملة ذكية



تحرير الأمير (دبي)



أنجز الدفاع المدني بدبي 15 ألفاً و463 معاملة عن بُعد للمتعاملين، خلال فترة تقييد الحركة من أجل تطبيق برنامج التعقيم الوطني، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي بتعميم تطبيق نظام العمل عن بُعد، في كل هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، بنسبة 100%، بغية الحفاظ على سلامة كافة الفئات الوظيفية، وفي ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

وقال العميد راشد خليفة الفلاسي، مساعد المدير العام للخدمات الذكية بإدارة الدفاع المدني بدبي لـ «الاتحاد): «إن نسبة استخدام نظام العمل عن بُعد لموظفي الدفاع المدني تخطت سقف الـ 75%، فيما بلغ عدد مستخدمي تطبيق الدفاع المدني على الهاتف الذكي خلال شهر مارس «4726» عملية، عازياً ذلك لمنظومة متكاملة من برامج وأنظمة وتطبيقات تقنية مرنة عملت على استمرارية الأعمال في كافة الظروف غير المتوقعة والاستثنائية، من خلال فرق العمل المتخصصة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية».

وعن تفاصيل المعاملات التي تم إنجازها، خلال الفترة من 22 مارس 2020 إلى 11 أبريل 2020، أفاد العميد الفلاسي بأنها تقدر بـ «1312» معاملة في مشروع الأنظمة الذكية، و«2201» معاملة لإدارة السلامة الوقائية والمرتبطة بأقسام اعتماد المخططات الهندسية، واعتماد الشركات وعمليات التفتيش، و«1535» معاملة عبر البريد الإلكتروني، و«5334» معاملة بنظام «Macrosoft Team»، و«392» معاملة بنظام«VPN».

وأشار إلى أن إنجاز المعاملات تعتبر خطوة مهمة تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية حكومة دبي الذكية، في التحول الإلكتروني والذكي لكافة الخدمات المقدمة، فضلاً عن أنها تتكامل مع الإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة على مستوى الدولة، بما يسهم في تلبية مستوى جودة الخدمات واستمراريتها.