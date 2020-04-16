الامارات | بدءا من اليوم.. تقييد حركة المرور والجمهور في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بدءا من اليوم.. تقييد حركة المرور والجمهور في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة رأس الخيمة أنه، وبدءا من اليوم، سيتم تقييد حركة المرور الجمهور في الإمارة اعتبارا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا.
وقالت الشرطة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيتم تقييد حركة المرور والجمهور اعتبارا من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا يوميا".
ودعت الشرطة الجميع للالتزام بالتعليمات والتعاون مع الشرطة.
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