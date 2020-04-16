100 الف دينار من رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة الفوسفات والعاملين فيها لهمة وطن



صفاء نصيرات - عمان

اعلنت شركة مناجم الفوسفات الاردنية، عن مساهمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة والعاملين فيها بمبلغ 100 ألف دينار لدعم صندوق همة وطن، تم تسليم هذا المبلغ لنقابة العاملين في المناجم والتعدين الأردنية.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، ان هذه المساهمة تأتي ترجمة لقيم التكافل والتضامن الاجتماعي، وتقديرا للجهود الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وحرصا من الشركة والعاملين فيها على انجاح هذه الجهود وتحقيق أهدافها.

و أكد الدكتور الذنيبات ان مساهمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة والعاملين فيها، تهدف ايضا الى دعم اهداف الصندوق في توجيه التبرعات للغايات التي أنشأ من اجلها.

يذكر ان الشركة رفعت في وقت سابق مساهمتها لدعم الصندوق بنسبة 30 بالمئة من أرباح الشركة لعام 2019 وبمبلغ 6 مليون دينار، منها 5 ملايين دينار للصندوق، إضافة الى 300 ألف دينار اخرى تبرعت بها الشركة لدعم وزارة الصحة، و 100 الف دينار لدعم مباردة حملة يوميتهم علينا احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد لدعم عمال المياومة في المملكة، وتبرعها ايضا بـ 1200 طرد غذائي لوزارة الاوقاف/ صندوق الزكاة لتوزيعها على الأسر المستهدفة في مختلف محافظات المملكة اضافة الى مبالغ مالية التزمت بها الشركة لدعم عدد من مؤسسات المجتمع المحلي.