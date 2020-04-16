مكة المكرمة - عمر شيخ
لا تكاد تبزع أشعة شمس كل يوم إلا ويشمُر أعضاء مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة والمتطوعين المتعاونين معه عن سواعدهم و يستعينوا بالله للبدء الميداني في مهام توزيع السلال و الوجبات التي تصلهم من الجمعيات الخيرية و من فاعلي الخير مع حرصهم التام على شمولية التوزيع بحيث يصل لجميع المحتاجين و المتضررين من أزمة كورونا و الساكنين في الأحياء الشاسعة و التابعة لمركز حي المسفلة و عدم تكرار الصرف لنفس الأشخاص وفق بيانات مسبقة تم فيها حصر المحتاجين و بعد العمل على تدقيقها بقدر الإمكان لمنع تكرار الصرف لنفس الأشخاص مع إلتزام المتطوعين الميدانين بالتعليمات الصحية الإحترازية لمنع إنتقال فايروس كورونا .
و في كل يوم يدخل المتطوعين الميدانيين في سباق مع الزمن لتنوع الجهات المانحة و تنوع المنح ما بين سلال غذائية أو وجبات ساخنة أو لحوم أو تمور و غيرها و هو ما يتطلب جهد كبير و خطة مدروسة بعناية بحيث لا يتاخر توزيع الوجبات الساخنة تحديدا لضمان عدم تلفها مع الحرص على توزيع باقي السلال والأنواع التي تسلم لهم كل يوم .
و في صباح هذا اليوم الخميس - ( ٢٢ ) - شعبان تم توزيع - ( ٢٠٠ ) - سلة غذائية من أصل - ( ٧٠٠ ) - سلة غذائية تبرع بها فاعل خير للمركز و تم تنويع التوزيع على عدة أحياء تابعة لمركز حي المسفلة .
و تود إدارة مركز حي المسفلة التأكيد أن دور المركز يقتصر فقط على توزيع ما يصلها من سلال ومعونات مختلفة دون التحكم في محتوى كل عبوة إنطلاقا من قاعدة - ( ما على المحسنين من سبيل ) - فما يصل للمركز يسلم كما هو قليلا كان أو كثيرا ، ما دام أنه صالح للتوزيع و الإستهلاك .
كما تأمل إدارة المركز في تعاون جميع المستحقين المسجلين بعدم تكرار التسجيل ببيانات مختلفة وإيثار الأكثر تضررا
و إحتياجا ، و الله نسأل أن يخلف على كل متبرع بخير ، وأن يبارك في جهود العاملين
و المتطوعين و الداعمين ، و أن يخلص النيات و يبارك في الجهود و يسدد الخطى و أن يكشف الغمة عن هذه الأمة .
كانت هذه تفاصيل خبر من أصل" ٧٠٠ " سلة غذائية مركز حي المسفلة يوزع "٢٠٠" سلة يوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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