جي بي جلوبال تستحوذ على وحدة زيوت التشحيم التابعة لشركة جراند بتروليوم النيجرية

كشفت جي بي جلوبال، المجموعة العالمية الرائدة في قطاعي الطاقة والزراعة، اليوم عن توسيع حضورها في أسواق نيجيريا وغرب أفريقيا، عبر إبرام صفقة استراتيجية للاستحواذ على أصول وحدة زيوت التشحيم لشركة جراند بتروليوم المتخصصة بزيوت ومواد التشحيم والتابعة لمجموعة نوساك النيجرية.

وتشمل الصفقة الاستحواذ على أصولٍ أخرى منها علامة زيوت التشحيم هاي سبيد HiSpeed))، ومنشأة متطورة لمزج المواد في مدينة لاغوس النيجرية، باستطاعة إنتاجية تقارب 50 ألف طن متري سنوياً، والتي تضم أيضاً صهاريج تخزين بسعة 6 آلاف كيلولتر.

تعليقاً على ذلك، قال سوديب شيام، الرئيس العالمي لأعمال زيوت التشحيم والزيوت الأساسية لدى مجموعة جي بي جلوبال: "تُعتبر نيجيريا إحدى الأسواق الرئيسية لتطوير عملياتنا في قطاع مواد التشحيم والزيوت الأساسية، كما تُقدم فرصة مثالية لتوسيع حضورنا في أفريقيا عموماً. ونفخر باستحواذنا على حصةٍ قوية من سوق مواد التشحيم والزيوت الأساسية في الهند والشرق الأوسط؛ ونثق أن الصفقة الجديدة ستُرسّخ مكانتنا كواحدة من أسرع الشركات العالمية نمواً في القطاع، من خلال اعتمادنا على عمليات التصنيع المحلي وشبكة قوية لتوزيع المُنتجات في نيجيريا".

وأكد شيام أن مجموعة جي بي جلوبال مُلتزمة بالكامل بدعم الاقتصاد النيجري، وستركز من خلال صفقة الاستحواذ على الاستفادة من كامل إمكانات قطاع مواد التشحيم والزيوت الأساسية في قارة أفريقيا، إلى جانب الارتقاء بمقوّمات سوق الزيوت الأساسية التي تنشط فيها عبر الاستفادة من إمكانات التخزين والقدرة على استيراد وتوزيع الزيوت الأساسية عالية الجودة.

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بدوره، قال آجاي باندي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في لدى جي بي جلوبال في نيجيريا: "ستسهم هذه الصفقة الاستراتيجية في ترسيخ حضورنا ضمن أسواق أفريقيا الرئيسية، بالإضافة إلى تنمية حصتنا في سوق نيجيريا عبر الاستفادة من إمكانات التصنيع المتقدمة التي ستُعزز قدرتنا على بيع الزيوت الأساسية وتقديم مجموعة واسعة من زيوت ومواد التشحيم. كما سنسعى من خلال هذه الصفقة إلى تنمية أعمالنا في مجال النفط والمنتجات الزراعية، وتأسيس شبكة قوية لبيع المنتجات بالتجزئة في أسواق أفريقيا".

وستشرف مجموعة جي بي جلوبال على إدارة وحدة زيوت التشحيم المُستحوذ عليها، بالاعتماد على كوادر نيجيرية متمرسة يتواجد معظمها ضمن فريق العمل الحالي للوحدة.

وحازت عمليات شركة جراند بتروليوم على شهادة اعتماد من منظمة المعايير النيجيرية، بموجب برنامج تقييم المطابقة الإلزامي (مانكاب) المخصص للسلع المنتجة محلياً. كما نجحت الشركة في بناء كفاءات قوية في مجال تصنيع وبيع زيوت التشحيم، وخدمات مزج ومعالجة المواد والتراكيب الكيماوية المعقدة، وزيوت المحركات، والزيوت الهيدروليكية، والوقود وزيوت التشحيم للسيارات والمعدات والآلات الصناعية، وغيرها من الزيوت المتخصصة.

بدورها تُعتبر جي بي جلوبال شركة رائدة في مجال زيوت التشحيم في الإمارات العربية المتحدة والهند؛ حيث تمتلك وحدات تصنيع متطورة في قطاع مواد وزيوت التشحيم للسيارات والمرافق والمعدات الصناعية. وأعلنت الشركة مؤخراً عن تأسيس مصنع مزج جديد في الهند، وتسعى إلى مُعالجة وتصنيع 500 مليون لتر من مواد التشحيم في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وغرب أفريقيا خلال العام الجاري