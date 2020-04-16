"جاكوار للسباقات" تنشر الحلقة الثانية من بودكاست "اشحن في المنزل" بمشاركة السائق جيمس كالادو

أبريل 2020، دبي، الإمارات العربية المتحدة:

نشرت "جاكوار للسباقات" الحلقة الثانية من سلسلة البودكاست المصور الجديدة "اشحن في المنزل" (RE:CHARGE @Home)، وتستضيف الحلقة الجديدة، المتوفرة على "آبل بودكاستس" (Apple Podcasts) وسبوتيفاي ويوتيوب، سائق "باناسونيك جاكوار للسباقات" جيمس كالادو، والمدير التقني للفريق فيل تشارلز.

وتكشف الحلقة الثانية عن كيفية اجتذاب بطولة "فورمولا إي" لاهتمام المدير التقني فيل تشارلز، وكيفية انتقاله إلى عالم سباقات السيارات الكهربائية، فيما يشرح سائق "باناسونيك جاكوار للسباقات"، جيمس كالادو، كيفية انضمامه إلى هذه الرياضة بعد متابعتها منذ موسمها الأول، وكيف كان اختباره الأول، وما الذي يفعله أثناء هذه الفترة الخالية من السباقات.

شاهدوا واستمعوا لحلقات من "اشحن في المنزل" على يوتيوب هنا:

اشتركوا في بودكاست "اشحن في المنزل" على سبوتيفاي هنا: https://spoti.fi/3chl5jb

اشتركوا للاستماع إلى "اشحن في المنزل" عبر "آبل بودكاستس" هنا: https://apple.co/34uzLbL

الاقتباسات:

فيل تشارلز، المدير التقني في "باناسونيك جاكوار للسباقات":

"اعتقدتُ سابقاً أنني سأبقى في بطولة ‘فورمولا 1‘ طوال حياتي، ولكن ‘فورمولا إي‘ جذبت انتباهي. أمضيت العديد من السنوات في بطولة ‘فورمولا 1‘، ولكن حين بدأت بالتعرف على بطولة ‘فورمولا إي‘، وجدتها مليئة بالخبرات الحديثة وأعمال التطوير للتكنولوجيا الأساسية في قطاع السيارات. وهذا الأمر جعلها تصبح أكثر جاذبية لي شخصياً، وكلما تعمقت بها وجدتها فريدة من نوعها وفي مقدمة رياضات المحركات".

جيمس كالادو، #51:

"لطالما تابعتُ بطولة ‘فورمولا إي‘، وكنت في الواقع ضمن قائمة السائقين الأصلية في الموسم الافتتاحي. قمت أنا ومدير أعمالي ببذل جهد إضافي كي أدخل بطولة ‘فورمولا إي‘ وقضينا الكثير من الوقت في التحدث إلى جاكوار حول أفضل الطرق لأشق طريقي في هذه الرياضة، وأنا ممتن جداً لحصولي الآن على مقعد مع فريق ‘باناسونيك جاكوار للسباقات‘. في الوقت الحالي، أمضي ساعات طويلة وأنا أجري اتصالات فيديو مع المهندسين للنقاش حول كافة السباقات، كي نتأكد من جاهزيتي التامة للعودة إلى السباقات حين تنطلق البطولة من جديد."

سيتم تقديم هذه السلسلة الجديدة، التي تقدمها أماندا ستريتون، بشكل دوري ويمكن للجمهور انتظارها في كل حلقة مع ضيوف جدد من عالم بطولة "فورمولا إي" وبطولة جاكوار I-PACE eTROPHY، أول بطولة في العالم لسيارات الصالون الكهربائية بالكامل.