"العربية للطيران" تعلن عن تسيير رحلات خاصة ورحلات الشحن الجوي الى مجموعة جديدة من الوجهات

أعلنت "العربية للطيران" عن إطلاق مجموعة رحلات خاصة جديدة للمسافرين الراغبين بالعودة إلى أوطانهم ورحلات الشحن الجوي إلى عدد من الوجهات انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي.



وستسيّر الشركة مزيج من رحلات الذهاب فقط الخاصة ورحلات الشحن الجوي خلال شهر أبريل الى أفغانستان وإيران وسلطنة عمان والكويت والبحرين والسودان ومصر والهند ونيبال.



وتلتزم "العربية للطيران" بالاستجابة لطلبات تسيير رحلات ذهاب للمسافرين الراغبين بالعودة إلى أوطانهم ورحلات الشحن الجوي، وتواصل التعاون عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.



ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول رحلات الذهاب الخاصة للمسافرين ورحلات الشحن الجوي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء عبر الرقم 06 5580000 أو مع وكيل السفر المعني. وتشدد "العربية للطيران" على ضرورة ارتداء جميع المسافرين للقفازات والكمامات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي كشرط أساسي للصعود إلى الطائرة.

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