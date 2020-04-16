الامارات | المري والشريف يتحدثان في مؤتمر صحافي عن القرارات الأخيرة بخصوص إجراءات التعقيم الوطني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد كلا من مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي اللواء محمد المري، ورئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا الدكتور عامر الشريف، مؤتمرا صحافيا، هو الثاني الذي يقام عن بعد وتبثه قنوات دبي، يتحدثان خلاله عن القرارات الأخيرة بخصوص إجراءات التعقيم الوطني القائم لمدة 24 ساعة في دبي.
الشريف: مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا هدفه وضع الاطار الاستراتيجي والخطط الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا وقف الخطط المعتمدة عالميا، وتنسيق الجهود بين القطاع العام والخاص وقطاعات أخرى معنية بالصحة في دبي وغيرها بهدف ضمان سلامة الأفراد المقيمين والمواطنين في الدولة.
الشريف: استراتيجية المركز تتلخص في تقليل نسبة تفشي المرض في المجتمع من خلال رفع نسبة الفحوصات في الإمارة وتطبيق التباعد الاجتماعي.
المري: اللجنة العمالية قامت بحملات توعوية بشأن تغذية العمال وأمور تنقلاتهم وتحركاتهم، ما ساهم بجعل الحياة كريمة للعمال في دبي.
المري: هنالك تسهيلات لمن فقدوا وظائفهم للعمل لدى جهات أخرى تتعلق بنقل الإقامة.
الشريف: توسيع الفحوصات يساعد في حصر الأعداد المصابة المؤكدة، ونحن نشدد على توسيع الفحوصات ولا سيما لفئات محدة ممن لديهم أعراض مزمنة، أو لديهم أي عارض من أعراض الفيروس، وللعائدين من السفر والمخالطين وكبار السن.
المري عن سؤال حول الاجراءات التي اتخدتها الإدارة للحد من انتشار الفيروس الى داخل الدولة: نقوم في منافذنا الجوية ومنفذنا البحري وبالتعاون مع هيئة الصحة بجميع الاجراءات ال وقائية على المارين منها ، وهناك أجهزة طبية وفرق طبية موجودة على مدار ال 24 ساعة، ونقوم باجراء الفحوصات الطبية عند كل المنافذ الحدودية.
المري: لا تقتصر الإجراءات الوقائية على القادمين فقط من المنافذ بل على الموظفين العاملين فيها أيضا.
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