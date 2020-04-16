الامارات | بلدية دبا الفجيرة تخالف 10 منشآت خلال فترة التعقيم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا الفجيرة تخالف 10 منشآت خلال فترة التعقيم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت بلدية دبا الفجيرة 10 منشآت خلال فترة التعقيم الوطني، وذلك لعدم التزامها بالتعليمات.

وتفصيلاً، خالفت بلدية دبا الفجيرة 4 منشآت خالفت تعليمات الحظر خلال فترة برنامج التعقيم الوطني من الساعة الثامنة مساءً، وحتى السادسة صباحاً، على أن يتم عمل فقط المنشآت المصرح لها (البقالات، السوبر ماركت، والصدليات)، وذلك لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية للمجتمع منها (الغذائية والصحية).

وخالفت البلدية أيضاً 6 منشآت لعدم التزامهم بارتداء الكمامات والقفازات وضرورة التعقيم المستمر، إضافة إلى انذار سوبرماركت بضرورة وضع ملصقات الأسعار على المعقمات، إلى جانب إغلاق سوبرماركت‫ ‬لعدم التزامها بالشروط الصحية ولعدم وجود بطاقة صحية للعامل‬.

Advertisements

وشدد مدير عام بلدية دبا الفجيرة المهندس حسن سالم اليماحي بضرورة التزام جميع المنشآت المعنية التقيد والالتزام بالإجراءات التي تفرضها البلدية، وأن البلدية لن تتهاون مع أي منشأة الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة.

ونوه اليماحي بضرورة اتباع الإرشادات الصحة العامة لتجنب أية مخالفات تصدر بحق المخالف، وذلك في إطار حرص البلدية في تقديم أفضل المنتجات والسلع في مختلف أسواق مدينة دبا، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك التي تعتبر من أوليات البلدية.

وتناشد البلدية جمهورها المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشآت من عدم الالتزام من خلال التواصل على مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.