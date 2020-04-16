الامارات | الإمارات تجلي 11 من رعايا دول صديقة كانوا عالقين في جزيرة سقطرى

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجلي 11 من رعايا دول صديقة كانوا عالقين في جزيرة سقطرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت دولة الإمارات بإجلاء 11 مواطناً من رعايا دول صديقة، تشمل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، وألمانيا وجنوب إفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية أثناء زيارتها للسياحة.



وتعليقاً على ذلك، قال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالد عبدالله بالهول: "تماشياً مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في إطار تضامنها مع جميع الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد قامت بإجلاء عدد من رعايا الدول الصديقة الذين كانوا عالقين في جزيرة سقطرى، وتسهيل عمليات إعادتهم إلى بلادهم، ولم شملهم بعائلاتهم"، مؤكداً أنهم يحظون الآن برعاية صحية شاملة على أرض دولة الإمارات للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.

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وأضاف: "إن هذه المبادرة الإنسانية تأتي بناءً على طلب من دول عدة، وانطلاقاً من السياسة الثابتة والتعاون البنّاء لدولة الإمارات مع حكوماتها".



وذكر أن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم للدول والشعوب المتضررة من أزمة (كوفيد – 19)، إدراكاً منها بأن التعاون متعدد الأطراف ضروري للمجتمع الدولي للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.



الجدير بالذكر أن هؤلاء الرعايا كانوا في رحلة سياحية، منذ 11 مارس الماضي، إلى جزيرة سقطرى، وتم إلغاء رحلة عودتهم نظراً إلى القيود التي فرضت بسبب وباء "كوفيد- 19".