الامارات | "الصحة" تحذر من دواء قد يسبّب الوفاة.. ومن وسيلة طبية تسبب مضاعفات للمرضى

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من دواء قد يسبّب الوفاة.. ومن وسيلة طبية تسبب مضاعفات للمرضى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من صرف مستحضر دوائي قد يسبب الوفاة، ومن وسيلة طبية تسبب مضاعفات صحية خطرة على صحة المرضى، ووجهت تعميمات إلى كل الجهات الصحية، لاتخاذ ما يلزم لحماية المرضى.



ووجهت الوزارة تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص في دبي، تحذر خلاله من المستحضر الدوائي "ESBRIET Pirfenidone"، المستخدم لعلاج التليف الرئوي مجهول السبب، وذلك بعد الإبلاغ حديثاً عن آثار جانبية خطرة للدواء في الكبد، وقد يسبب الوفاة للمرضى الذين يستخدمون المادة الدوائية "بيرفينيدون"، وعليه سيتم تحديث النشرة الداخلية للدواء لتشمل الإصابات الخطيرة للكبد، وإضافة توصيات ومراقبة المرضى عند صرف الدواء.



وأوضحت الوزارة أن المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأخيراً تم الإبلاغ عن آثار جانبية خطيرة في الكبد، خلال الأشهر الأولى من العلاج، وعليه يجب التحقق من مستوى إنزيمات الكبد قبل بدء العلاج، وبعد ذلك على فترات شهرية، وللستة أشهر الأولى، ثم بعد كل ثلاثة أشهر، كما يجب قياس اختبارات وظائف الكبد على الفور في المرضى الذين يبلغون عن أعراض قد تشير إلى الإصابة في الكبد، تشمل التعب، وفقدان الشهية، وعدم الراحة في أعلى البطن من الجهة اليمنى، والبول داكن اللون أو اليرقان.

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وأصدرت الوزارة تعميماً آخر وجهته إلى كل المنشآت الصحية، تحذر من تشغيلات من الوسيلة الطبية IMAGER II 5F Angiographic catheters، التي تستخدم للقسطرة الوعائية.



ولفتت الوزارة إلى أن سبب التحذير جاء بسبب وجود احتمالية انفصال طرف القسطرة أثناء إجراء العمليات الجراحية للمريض، ما قد يؤدي إلى الحاجة إلى إجراء عملية جراحية أخرى لإزالة طرف القسطرة من الأوعية الدموية للمريض، كما قد يؤدي إلى بقاء المريض في المستشفى لمدة أطول، كما أن هناك ايًضاً احتمالية حدوث إصابات خطيرة كانسداد مجرى الدم أو السكتة الدماغية أو الوفاة.



وأوصت بسحب التشغيلات المتأثرة من مخزون المستشفى، والتوقف عن استخدام التشغيلات، وإعادة التشغيلات المتأثرة الى الشركة المصنعة ، علماً بأن المنتج غير مسجل لدى الوزارة.