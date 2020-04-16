الامارات | تعقيم 40 منطقة في دبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 40 منطقة في دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت بلدية دبا الفجيرة من تطهير وتعقيم 40 منطقة في مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها وجميع المناطق الحيوية والسكنية والمرافق والشوارع العامة للمدينة والمحلات التجارية، إضافة إلى سكن العمال، وميناء دبا وضدنا والبدية، وذلك ضمن برنامج التعقيم الوطني، على أن يتم تعقيم تلك المناطق على بشكل متواصل، إلى جانب عمل برنامج لرش المبيدات الحشرية دورياً ومستمراً، للحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من الحشرات.

وذلك في إطار إجراءات الدولة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لضمان صحة وسلامة المجتمع.

وكشف مدير عام بلدية دبا الفجيرة المهندس حسن سالم اليماحي أن البلدية تباشر إجراء الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق باستمرار، للتأكد من الأسعار وسلامة السلع والمنتجات المعروضة بمختلف منافذ البيع ومراكز التسوق.

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وأضاف اليماحي أن موظفي وعمال البلدية يبذلون جهوداً كبيرة للحفاظ على صحة والسلامة العامة لجميع أفراد المجتمع، إلى جانب حملات التفتيش والرقابة المستمرة، للتأكد من سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية للتأكد من التزام المنشآت بالقرارات الصادرة عن البلدية فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة المواد الغذائية والنظافة العامة ومكافحة الغش التجاري.

وتناشد البلدية جمهورها الكريم بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها وعن أية ارتفاعات في أسعار السلع في مختلف منافذ البيع من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.