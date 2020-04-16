الامارات | 5 طرق لدفع فاتورة الكهرباء والمياه بالشارقة خلال أزمة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لدفع فاتورة الكهرباء والمياه بالشارقة خلال أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفرت هيئة كهرباء ومياه الشارقة 5 طرق لتسديد فواتير الاستهلاك المستحقة، لضمان استمرار الخدمة بكفاءة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تيسير وتسهيل الإجراءات خلال أزمة «كورونا» والحد من خطر انتشار الفيروس.

وتضمنت الطرق الخمسة:

1. الموقع الالكتروني للهيئة www.sewa.gov.ae

2. تطبيق SEWA الذكي.

3. البنوك ومراكز الصرافة.

4. أجهزة اتصالات للدفع.

5. مكتب حلوان من 2:30 إلى 7:00 مساءً.

ودعت الهيئة السكان إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات لتكون مدينة الشارقة ذكية مستدامة خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أن

على جميع سكان إمارة الشارقة تركيب القطع والأدوات المرشدة للمياه لأنها توفر أكثر من 40% من الاستهلاك وتخفض الفاتورة بنسبة كبيرة.

وأوضحت أنها أطلقت حملة تحت شعار «بالترشيد الكل مستفيد» تتضمن أكثر من 35 برنامجاً، وتركز من خلالها على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وجعلها سلوك يومي يمارسه سكان إمارة الشارقة.