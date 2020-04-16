الامارات | توزيع 100 ألف سلة غذائية على سكان أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 100 ألف سلة غذائية على سكان أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ومن خلال برنامجها «معاً نحن بخير» عن بدء العمل في توفير الإمدادات الغذائية للسكان المتضررين بسبب الأوضاع الصحية والاقتصادية الحالية، مشيرة إلى توقعها توفير 100 ألف سلة غذائية للسكان الأكثر تضرراً في أبوظبي، بعد فتح باب الطلبات بتاريخ 19 أبريل الجاري من خلال موقع «معاً نحن بخير»، حيث يستمر تقييم الطلبات بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي حتى نهاية الشهر، وسيُطلب من المتقدمين ملء نموذج وتقديم وثائق تثبت الدخل والنفقات.

وأكدت الهيئة أن العائلات والأفراد الأكثر تضرراً والمستوفين للشروط، يمكنهم التقدم بطلب الحصول على الإمدادات إذا انخفض دخلهم المعيشي، بحيث لا يكفي للإيفاء بالمستلزمات الاساسية، سواء كانوا مواطنين إماراتيين أو مقيمين يعيشون في العاصمة أبوظبي، مشيرة إلى أنها عبر الشراكة مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ستقوم بتزويد المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط بسلال غذائية عالية الجودة، مع مراعاة تضمنها لأغذية متكاملة وصحية تشمل المواد الأساسية كالأرز والمعكرونة والتمر والفاكهة والشاي والمربى، إضافة إلى توفير مستلزمات الأطفال لمن لديهم أطفال صغار. وتتحمل هيئة المساهمات المجتمعية معاً تكلفة السلال الغذائية، عبر المساهمات المالية الواردة إلى برنامج «معاً نحن بخير».

وقالت مدير عام هيئة معاً، سلامة العميمي: «سنضمن حصول الفئات الأكثر احتياجاً في مجتمعنا على الدعم خلال هذه الفترة، وأشجع الناس على التقدم وطلب الدعم من خلال موقعنا الإلكتروني، كما أواصل حث المجتمع على المساهمة في برنامج «معاً نحن بخير»، فكل مساهمة تحدث فرقاً كبيراً، ولها تأثير مباشر على حياة الناس في مجتمعنا».

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وتشمل شروط الحصول على الدعم المؤقت وللحالات الطارئة أن يكون المتقدم من سكان إمارة أبوظبي، و يكون فقد بعض أو كل الدخل مؤقتًا (كأن يكون بإجازة غير مدفوعة على سبيل المثال)، ولم يسبق له أن تلقى الدعم من أي جهة حكومية أخرى، وسيحصل المستحقون على دعم شهري ولمدة ثلاثة أشهر، على أن تحدد كمية الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة.

وستبدأ عمليات تسليم سلال الغذاء اعتباراً من 1 مايو، حيث يتم الحصول على العناصر من الموردين المحليين، مثل سوبر ماركت اللولو، وجمعية أبوظبي التعاونية، وجمعية العين التعاونية. وتتحمل هيئة المساهمات المجتمعية كلفة السلال الغذائية، عبر المساهمات المالية الواردة إلى برنامج «معاً نحن بخير».

ويهدف برنامج «معاً نحن بخير» لتوجيه المساعدات المالية الواردة لدعم العائلات المحتاجة خلال هذه الظروف، وسوف يتم البدء بالتعليم، والدعم الصحي، والإمدادات الغذائية، بالإضافة إلى احتياجات المعيشة الأساسية.