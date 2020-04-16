55 مركبة لنقل الأغذية للمنازل في العين

عمر الحلاوي (العين)

أعلن مركز توزيع الأغذية المدعومة للمواطنين التابع لبلدية مدينة العين، ارتفاع عدد مركبات نقل الأغذية للمنازل مؤخراً، من مركبتين إلى 55 مركبة، من بينها 15 مركبة 3 طن، بالإضافة إلى 40 عربة تاكسي تبرع بها مركز النقل المتكامل، الأمر الذي أدى إلى زيادة الرحلات للمنازل، بنسبة 150%، بواقع 250 رحلة في اليوم أحياناً.

وافتتح مركز توزيع الأغذية المدعومة للمواطنين التابع لبلدية مدينة العين مركزين جديدين لتوزيع الأغذية في كل من صالتي «زاخر» و«هيلي»، ليبلغ المجموع الكلي لمنافذ البيع للأغذية المدعومة 24 منفذاً، من بينها 13 مركزاً تابعاً للبلدية، و11 نافذة للأغذية المدعومة من خلال أفرع جمعية العين التعاونية.

واختارت بلدية العين الصالتين منفذين جديدين نتيجة موقعهما بالقرب من المناطق السكنية للمواطنين، وامتيازهما بالمساحات الواسعة الداخلية التي تستوعب عدداً كبيراً من المراجعين، ولتخفيف الضغط على المراكز الأخرى، ومنع الاكتظاظ، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الذي يشهد زيادة في عدد المراجعين، وكذلك لتوافر مواقف السيارات، ووجود أماكن واسعة لتخزين المواد الغذائية المختلفة.

وقال عبد الله الظاهري، مسؤول مراكز توزيع الأغذية: «إن المواد الغذائية المدعومة في مخازن البلدية تكفي لمدة الشهرين المقبلين، وتغطي إلى ما بعد رمضان، لافتاً إلى أن توريد الأغذية مستمر بشكل يومي، وتأتي الكميات حسب الطلب، كما يوجد توريد يومي لبعض المواد الغذائية، مثل الألبان والمياه والدقيق والعصائر وتباع في اليوم نفسه، كما يتم التدقيق في المخازن على جميع المنتجات من ناحية الجودة والصلاحية، والتأكد من عدم وجود مواد تألفه، ويوجد بمخازن المواد الغذائية مساحات واسعة ومداخل متنوعة، ما يسهم في إجراءات توريد المواد الغذائية بسلاسة يومياً، وبيعها للمواطنين.

وأعلنت بلدية العين زيادة عدد مركبات نقل المواد الغذائية المدعومة لمنازل المواطنين، وذلك بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي ومشغل الخدمة في المراكز «شركة أغذية»، حيث وصل عدد المركبات التابعة للمركز إلى 15 سيارة 3 أطنان، بدلاً عن سيارتين سابقاً، مجهزة بالكامل، بالإضافة لمبادرة مركز النقل المتكامل بالتبرع بنحو 40 سيارة تاكسي لاستخدامها في نقل الأغذية المدعومة، ما أدى إلى سهولة وسرعة توصيل المواد الغذائية وانسيابية الطلبات والمعاملات، بعدما كانت الطلبات تصل في 48 ساعة أصبحت خلال 24 ساعة، بعد توافر سيارات مركز النقل المتكامل، ووصل عدد الطلبات في اليوم الواحد إلى 250 طلباً، بعدما كانت 100 طلب في اليوم خلال شهر مارس.