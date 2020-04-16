جائزة القائد المؤسس تستحدث فئات جديدة

أبوظبي (الاتحاد) اعتمد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم استحداث 4 فئات رئيسية و3 أوسمة جديدة لجائزة القائد المؤسس خلال دورتها الرابعة المقبلة لعام 2020، وذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة إدارة الجائزة الذي جرى أمس عبر تقنية الفيديو المرئي.

إلى ذلك، أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة «Twig» لدعم وتعزيز عملية التعلم عن بُعد في المدرسة الإماراتية. وتعد «Twig» من المنصات التعليمية الموثوقة والمعتمدة لتقديم نظام أساسي في التعلم عن بُعد، وتوفر العديد من المصادر التعليمية الخاصة بمواد العلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والجغرافيا لمختلف المراحل الدراسية.

وتوفر المنصة أكثر من 1700 فيلم تعليمي تغطي موضوعات مواد العلوم «الكيمياء والفيزياء والأحياء وعلوم الأرض» ومادتي الجغرافيا والرياضيات، بينها 300 مقطع باللغة الإنجليزية و750 باللغة العربية، كما توفر أكثر من 150 من الحزم للموارد التعليمية، وأكثر من 130خطة لدروس الرياضيات.

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