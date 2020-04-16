أطلقها «مجلس الطوية».. 1000 سلة «مير رمضاني» في العين

العين (الاتحاد)

أطلق مجلس الطوية التابع لشؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، مبادرة مجتمعية لتوزيع 1000 سلة غذائية على الأسر المتعففة في العين، وهي عبارة عن مير رمضاني يتكون من 13 مادة غذائية أساسية تكفي الأسرة المتوسطة لمدة شهر تقريباً، من ضمنها «أرز ممتاز 10 كيلوجرامات، وطحين 10 كيلوجرامات، وسكر 5 كيلوجرامات، وعدس 10 كيلوجرامات، وزيت ذرة كرتونة، وشاي ليبتون 3 علب- 100 كيس، وكرتونة صلصة العين، وكرتونة ملح، وكرتونة علب خضار مشكّل، وكرتون فاصولياء، وكرتونة ذرة علب، وكرتونة فول علب، وكرتونة معكرونة الإمارات»، كما تبرع مخبز السويدا بالخبز لجميع هذه السلال.

وتأتي المبادرة كمسؤولية اجتماعية من المجلس وأعضائه وأبناء المنطقة، وتستهدف الأسر التي تمر بظروف صعبة مع الوضع الحالي نتيجة جائحة فيروس كورونا الذي أصاب كل العالم بشلل كامل، وتأثرت به فئات عديدة خاصة الأسر المتعففة والأرامل والمطلقات، والذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت، كجزء من الأمل والتكاتف المعروف في المجتمع الإماراتي، وذلك بالتعاون مع «الهلال الأحمر» الإماراتي فرع العين

ولفت الفريق سعيد محمد خلف الرميثي، رئيس مجلس الطوية إلى أن المجتمع الإماراتي لديه قيادة عظيمة أصبحت نموذجاً في كل العالم لفعل الخير والمبادرات الإنسانية، وهي قيادة تشكل قدوة لكل المجتمع الإماراتي الذي يفتخر بها يتخطى عطاؤها الحدود الجغرافية والدين والتصنيفات المختلفة؛ لأنها تربت على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تلك القيادة النموذج تدفع كل أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة لأن يحذوا حذوها فهي سباقة لفعل الخير، مشيراً إلى أن مبادرة المجلس تعتبر غيضاً من فيض، وقليلة للغاية في حق الوطن والإنسانية، وأن مسيرة العطاء بدولة الإمارات باقية ومستمرة في ظل القيادة الرشيدة، الأمر الذي دعانا للمبادرة عدم قدرة الكثيرين على التواصل.

وذكر أن لمجالس المواطنين دوراً عظيماً في المجتمع التي تأسست على التلاحم والتعارف والتعلم والتعاضد، تأتي المبادرة جزءاً أصيلاً لهذا الدور، ولتشجيع بقية المؤسسات.