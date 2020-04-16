«الشؤون الإسلامية» تستعرض جهود منع انتشار كورونا

أبوظبي(الاتحاد)

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خلال اجتماعه الدوري الثاني لهذا العام 2020م عن بعد جهود الهيئة وخططها التوعوية لمنع انتشار فيروس كورونا.

في مستهل الاجتماع الذي ترأسه الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة وحضور جميع أعضائه تقدم الدكتور الكعبي بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، مشيداً بحرص القيادة الرشيدة على سلامة شعب دولة الإمارات والمقيمين والزوار، وتوجيهاتها بتسخير كل إمكانيات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ودرء أخطاره عن المجتمع، والمتابعة المتواصلة مع الجهات المختصة لكل الإجراءات المتبعة في ذلك، مستعرضاً ما تم إنجازه من احترازات من قبل الهيئة في المساجد ومراكز التحفيظ وفروع الهيئة. وأكد مجلس الإدارة ضرورة مضاعفة الجهود من قبل الهيئة والتفاعل مع قرارات وتعليمات الجهات الصحية ودعم كل المبادرات التي تسعى إلى تخفيف وطأة وتداعيات هذا الفيروس، وذلك بتكثيف العمل على جميع منصات الهيئة الذكية التفاعلية وإنتاج برامج توعوية هادفة تستهدف جميع شرائح المجتمع وتنسجم مع توجهات الدولة وتعزز استراتيجيتها الوقائية من فيروس كورونا، انطلاقاً من رسالة الهيئة نحو المجتمع وترسيخ دورها الحيوي في نشر المعرفة والتوعية اللازمة عبر جميع المحاور والمنصات المتاحة. وبحث الاجتماع عدداً من المبادرات والمشاريع وأصدر بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.